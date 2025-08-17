Este domingo, en el Estadio Nacional, Universidad de Chile sufrió un doloroso traspié en la lucha por el título, al caer por 3-1 ante Audax Italiano en el marco de la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.

El partido, que se vio interrumpido en los primeros minutos luego de que barritas azules lanzaran pirotecnia hacia el terreno de juego, estuvo marcado por el esperado reencuentro entre el elenco estudiantil y Eduardo Vargas, quien protagonizó las primeras acciones de peligro en Ñuñoa.

A los 31′, “Turboman” tuvo una inmejorable opción para poner en ventaja los “Itálicos”. El delantero recibió un centro al área chica de Esteban Matus, pero Matías Zaldivia se cruzó de forma notable e impidió que el bicampeón de América conectara el balón para fortuna de la U.

Apenas cuatro minutos más tarde, llegaría la gran polémica de encuentro. Cuando el reloj marcaba 35′, Daniel Piña bajó a Lucas Di Yorio en el área del elenco visitante y Piero Maza no dudó en marcar penal para los azules.

Sin embargo, luego de los airados reclamos de Audax, el VAR advirtió que no hubo infracción y el árbitro finalmente desestimó la opción de cobrar la pena máxima tras revisar la jugada, dejando el marcador en cero en el Nacional.

Ya en el complemento, los dirigidos por Juan José Ribera lograron dar el primer golpe del compromiso por medio de Luis Riveros (60′). Tras una desatención en la defensa de la U, el delantero paraguayo recibió un centro atrás de Esteban Matus y definió sin marca para vencer la resistencia de Gabriel Castellón.

De inmediato, elenco de La Florida consiguió marcar la segunda cifra, esta vez gracias a Eduardo Vargas (62′). El atacante de 35 años desvió un remate de Nicolás Orellana adentro del área y volvió a marcar un gol en el fútbol chileno después de 14 años. Eso sí, optó por no celebrar el tanto e incluso pidió disculpas a los hinchas azules.

Sobre el final del compromiso, el equipo de Gustavo Álvarez logró descontar mediante Lucas Di Yorio (86′), quien conectó de cabeza un gran centro de Lucas Assadi para poner la cuota de ilusión. No obstante, la anotación del ariete argentino terminó siendo insuficiente ante el gol definitivo de Leonardo Valencia (90+5′).

Con este resultado, Universidad de Chile se mantuvo en el segundo lugar de la tabla con 38 puntos, a seis del líder Coquimbo Unido (44), que podría aumentar su diferencia si vence esta tarde a Everton. Audax Italiano, en tanto, escaló a la tercera posición con 37 unidades.

El próximo desafío de la U será como visitante frente a Independiente de Avellaneda, el miércoles 20 de agosto, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los azules tienen ventaja en la llave tras imponerse en la ida por 1-0.