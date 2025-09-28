;

VIDEOS. La U solo piensa en la Sudamericana: rescata un empate ante Deportes La Serena y le dice adiós a la pelea por el título del Torneo Nacional

Los azules jugaron un partido para el olvido en La Portada, y dramáticamente solo consiguieron un 1-1.

Gonzalo Miranda

Deportes La Serena y la U empataron en La Portada

Deportes La Serena y la U empataron en La Portada

Válido por el aplazado encuentro de la fecha 23, este domingo por la tarde, Deportes La Serena recibió la visita de una Universidad de Chile que venía de meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, de ese equipo azul, no se vio nada, salvo algunos pasajes del segundo tiempo. Gustavo Álvarez decidió alinear un once totalmente alternativo, regalando así los primeros 45 minutos.

Ya en el complemento, con el ingreso de Lucas Assadi y Javier Altamirano, la U tomó la pelota y se generó ocasiones, pero fue el local quien abrió el marcador con un golazo: Jeisson Vargas (63′) batió la resistencia de Cristopher Toselli.

Con la ventaja, los ‘papayeros’ se replegaron en defensa para sostener el 1-0, hasta que llegó la polémica. Primero la expulsión de Fabián Hormazábal por dos tarjetas amarillas en dos minutos y luego, cuando Lucas Assadi marcaba el empate, el juez del partido, a insinuación del VAR, decidió anular el tanto por una falta previa de Maxi Guerrero.

Tras aquello jugada, la U perdió completamente la brújula, pero siguió insistiendo para al menos conseguir el empate, el cual llegaría con dramatismo gracias al tanto de Lucas Di Yorio (85′).

Con el empate, los azules se estancan en la cuarta posición con 39 puntos, lejos de las 56 unidades que tiene el líder del torneo, Coquimbo Unido. Por su parte, Deportes La Serena es 13° con 20 puntos.

