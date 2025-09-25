Con licencia para soñar: la U de Chile afina la puntería y avanza a semifinales de Copa Sudamericana tras 14 años / CRISTIAN SILVA/AGENCIAUNO

En un verdadero parto, la U de Chile logró una trabajada victoria por 2-1 sobre Alianza Lima en Coquimbo para meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules tuvieron la ventaja de sacudirse rápido de los nervios, abriendo la cuenta cuando apenas habían transcurrido cinco minutos.

Todo luego de un pase de Matías Sepúlveda que Lucas Assadi acomodó con mucha categoría para perfilarse en el área peruana y batir con un tiro cruzado al portero Guillermo Vizcarra.

¡GOOOL DE UNIVERSIAD DE CHILE!



Lucas Assadi se fue mano a mano con Guillermo Vizcarra y abrió el pie para el 1-0 sobre Alianza Lima. a los 5 minutos.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/cYef1gtlSS — DSPORTS (@DSports) September 26, 2025

La U de Chile tuvo el control del balón, pero Alianza Lima se las arregló para presionar en virtud de un peligroso Hernán Barcos, aunque los peruanos no supieron trasladar aquella situación a chances reales de riesgo sobre el arco de Gabriel Castellón.

En el segundo tiempo, el cuadro universitario repitió la fórmula y a los 51 minutos, amplió diferencias merced a un buen remate de media distancia de Javier Altamirano.

¡GOLAZO DE UNIVERSIDAD DE CHILE!



Altamirano sacó un gran zurdazo y metió el 2-0 sobre Alianza Lima en 6' del complemento.



Los Azules toman la ventaja con un 2-0 en el global.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/NScbLfGjkU — DSPORTS (@DSports) September 26, 2025

Alianza Lima pudo mantenerse en partido cuando, al minuto después de la reanudación de las acciones, Castellón achicó ante una arremetida de Eryc Castillo y, en la jugada posterior, Hernán Barcos desvió levemente un cabezazo.

Al minuto 63, eso sí, los peruanos concretaron el descuento tras una arremetida del ecuatoriano Eryc Castillo luego del pase de Kevin Quevedo, que ingresó bien al compromiso en Coquimbo.

¡DESCONTÓ ALIANZA LIMA Y HAY PARTIDO EN COQUIMBO!



Buena definición de Castillo para el 1-2 ante Universidad de Chile por la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS en 19' del segundo tiempo. #Sudamericana pic.twitter.com/vSKdLvjiC4 — DSPORTS (@DSports) September 26, 2025

Con el extremo izquierdo como protagonista, los de Néstor Gorosito fueron haciéndose con el manejo del balón ante un elenco azul que fue cediendo terreno e incapaz de hacer pie en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Entre los reclamos visitantes, la U de Chile terminó resistiendo el 2-1. A los 88 minutos, una mala salida de Castellón llevó a Franco Calderón a despejar de la línea, cuando Paolo Guerrero conectaba de cabeza. La reacción vino en los descuentos, cuando ni Leandro Fernández ni Lucas di Yorio pudieron batir a Vizcarra en área rival.

Así las cosas, con el pitazo final, vino el desahogo para los azules, que avanzaron a semifinales luego de 14 años, instancia donde enfrentarán a Lanús de Argentina.