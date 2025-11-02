Este domingo, en el Estadio CAP de Talcahuano, Universidad de Chile recibió un nuevo y duro golpe como visitante, tras caer en la agonía por 1-0 frente a Huachipato en el marco de la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025.

El partido comenzó con un trámite parejo, sin grandes ocasiones de peligro. No obstante, fueron los “Acereros” los que avisaron primero por medio de un remate de Maximiliano Gutiérrez (6′), que se fue elevado por poco sobre el arco de Gabriel Castellón.

La U, que buscada sanar sus heridas tras su eliminación de la Copa Sudamericana, fue de menos a más y tuvo su primera jugada clara a los 24′. Tras una buena combinación entre Charles Aránguiz y Javier Altamirano, el exvolante de Estudiantes entró al área para definir, pero la defensa local estuvo atenta y bloqueó de gran manera el disparo para evitar el 1-0.

Posteriormente, el equipo de Gustavo Álvarez volvió a acercarse con peligro tras un remate de media distancia de Matías Sepúlveda (27′), que encontró una notable respuesta del portero Rodrigo Odriozola.

A pesar del dominio de los azules, los dirigidos por Jaime García estuvieron cerca de abrir la cuenta en los 34′. Tras recuperar el balón en la mitad de la cancha, Lionel Altamirano quedó solo frente al arco, pero su remate fue bloqueado. En el rebote, Maximiliano Gutiérrez aparecía para anotar el 1-0, pero el árbitro invalidó la jugada por posición de adelanto del goleador argentino.

🔵⚫😱 Era el primero de los Acereros...



Huachipato lograba vulnerar la defensa de #LaU para adelantarse en este #MatchdayDomingo, pero el juez advirtió posición de adelanto de Lionel Altamirano.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 2, 2025

En los descuentos del primer tiempo, la U sumó otra clara ocasión de gol. A los 45+2’, Aránguiz habilitó de cabeza a Maximiliano Guerrero, quien remató dentro del área y Odriozola estuvo impecable para desviar la pelota.

La misma dinámica se mantuvo en el segundo tiempo. El cuadro universitario se adueñó del balón y volvió a inquietar el arco acerero. En los 65′, Lucas Di Yorio remató de cabeza dentro del área chica, pero Odriozola se lució nuevamente para salvar a su equipo.

⚽🧤🔒TE PASASTE, RODRIGO ODRIOZOLA



Felipe Salomoni sacó un centro perfecto para Lucas Di Yorio, que logró ganar por arriba, pero el meta Acerero volvió lucirse con una atajada de antología en este #MatchdayDomingo.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 2, 2025

Aunque la visita insistió hasta los minutos finales, el elenco de Talcahuano encontró en los descuentos el tanto de la victoria. A los 90+5′, el árbitro Claudio Díaz cobró penal tras una infracción de Fabián Hormazábal sobre Claudio Torres y Lionel Altamirano (90+8′) se encargó de transformarlo en gol para sentenciar el definitivo 1-0 en el CAP.

Con esta caída, Universidad de Chile se ubicó en el sexto lugar de la tabla con 42 puntos, a seis del “Chile 2” de la Copa Libertadores que ocupa actualmente Universidad Católica (48). En tanto, Huachipato volvió a ganar después de cuatro partidos y se mantuvo noveno con 35 unidades.

El próximo desafío de la U será el miércoles 5 de noviembre, cuando reciba a Everton en el Estadio Nacional por el duelo pendiente de la fecha 21. Por su parte, los de Talcahuano deberán esperar hasta el domingo 9 para enfrentar como locales a Audax Italiano.