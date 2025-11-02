;

VIDEOS. Huachipato golpea a la U en el epílogo y la complica en su lucha por el “Chile 2″ de la Libertadores

El equipo de Gustavo Álvarez dominó buena parte del encuentro, pero un penal en los descuentos le dio el triunfo a los “Acereros” en Talcahuano.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Este domingo, en el Estadio CAP de Talcahuano, Universidad de Chile recibió un nuevo y duro golpe como visitante, tras caer en la agonía por 1-0 frente a Huachipato en el marco de la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025.

El partido comenzó con un trámite parejo, sin grandes ocasiones de peligro. No obstante, fueron los “Acereros” los que avisaron primero por medio de un remate de Maximiliano Gutiérrez (6′), que se fue elevado por poco sobre el arco de Gabriel Castellón.

Revisa también:

ADN

La U, que buscada sanar sus heridas tras su eliminación de la Copa Sudamericana, fue de menos a más y tuvo su primera jugada clara a los 24′. Tras una buena combinación entre Charles Aránguiz y Javier Altamirano, el exvolante de Estudiantes entró al área para definir, pero la defensa local estuvo atenta y bloqueó de gran manera el disparo para evitar el 1-0.

Posteriormente, el equipo de Gustavo Álvarez volvió a acercarse con peligro tras un remate de media distancia de Matías Sepúlveda (27′), que encontró una notable respuesta del portero Rodrigo Odriozola.

A pesar del dominio de los azules, los dirigidos por Jaime García estuvieron cerca de abrir la cuenta en los 34′. Tras recuperar el balón en la mitad de la cancha, Lionel Altamirano quedó solo frente al arco, pero su remate fue bloqueado. En el rebote, Maximiliano Gutiérrez aparecía para anotar el 1-0, pero el árbitro invalidó la jugada por posición de adelanto del goleador argentino.

En los descuentos del primer tiempo, la U sumó otra clara ocasión de gol. A los 45+2’, Aránguiz habilitó de cabeza a Maximiliano Guerrero, quien remató dentro del área y Odriozola estuvo impecable para desviar la pelota.

La misma dinámica se mantuvo en el segundo tiempo. El cuadro universitario se adueñó del balón y volvió a inquietar el arco acerero. En los 65′, Lucas Di Yorio remató de cabeza dentro del área chica, pero Odriozola se lució nuevamente para salvar a su equipo.

Aunque la visita insistió hasta los minutos finales, el elenco de Talcahuano encontró en los descuentos el tanto de la victoria. A los 90+5′, el árbitro Claudio Díaz cobró penal tras una infracción de Fabián Hormazábal sobre Claudio Torres y Lionel Altamirano (90+8′) se encargó de transformarlo en gol para sentenciar el definitivo 1-0 en el CAP.

Con esta caída, Universidad de Chile se ubicó en el sexto lugar de la tabla con 42 puntos, a seis del “Chile 2” de la Copa Libertadores que ocupa actualmente Universidad Católica (48). En tanto, Huachipato volvió a ganar después de cuatro partidos y se mantuvo noveno con 35 unidades.

El próximo desafío de la U será el miércoles 5 de noviembre, cuando reciba a Everton en el Estadio Nacional por el duelo pendiente de la fecha 21. Por su parte, los de Talcahuano deberán esperar hasta el domingo 9 para enfrentar como locales a Audax Italiano.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad