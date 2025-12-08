De menos, a más. Así fue la campaña 2025 de la Universidad Católica. Un año que comenzó con el brasileño Tiago Nunes en la banca, pero que terminó con el repunte gracias al argentino Daniel Garnero.

El primer gran desafío que tuvo la UC fue buscar su clasificación a la fase grupal de la Copa Sudamericana. Sin embargo, por tercer año consecutivo, se quedó en la primera fase, marcando el primer fracaso del adiestrador brasileño.

Ya en el Campeonato Nacional arrancó con tres victorias en los primeros cinco partidos, pero las derrotas consecutivas ante Universidad de Chile, O’Higgins y Deportes La Serena, más la eliminación en la fase grupal de la Copa Chlie, catapultaron la salida de Tiago Nunes.

Con la llegada de Daniel Garnero, los ‘cruzados’ comenzaron a levantar su nivel, pese a que en un inicio les costó. En sus primeros cuatro partidos, empató dos y perdió dos. Sin embargo, la victoria sobre Ñublense encadenó a la UC a un repunte sin freno.

Con el regreso a San Carlos de Apoquindo, hoy Claro Arena, los de Garnero sumaron siete victorias consecutivas, incluido el ‘Clásico Universitario’. Una sola derrota y un empate en 12 partidos, dejaron a la Universidad Católica en un segundo lugar que los clasificó a la fase grupal de la Copa Libertadores, situación que no ocurría hace tres años.

La campaña 2025 de la Universidad Católica

Fase previa Copa Sudamericana

Copa Chile

Campeonato Nacional

Primera Rueda