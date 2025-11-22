;

VIDEOS. La UC no da su brazo a torcer ante Palestino y sigue a firme en busca del “Chile 2″

El elenco cruzado se afianza en zona de clasificación a la Copa Libertadores tras volver a imponerse en el Claro Arena.

Carlos Madariaga

En el cierre de la jornada sabatina por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025, Universidad Católica sorteó otro escollo en pos de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores al imponerse a Palestino.

El elenco cruzado mantuvo la tónica que ha caracterizado al equipo desde el arribo de Daniel Garnero, priorizando el orden defensivo para sacarle lustre a la rápida cancha sintética del Claro Arena con tal de ir en ataque.

Palestino se las arregló para complicar a la zaga cruzada, con Julián Fernández estrellando un tiro en el horizontal al minuto 17 y, tres minutos más tarde, Junior Arias casi supera a Vicente Bernedo con un globito.

Sin embargo, la UC mostró eficacia suprema pues, con una falta de Clemente Montes, Fernando Zampedri convirtió el lanzamiento penal en su primera ocasión clara.

Palestino, eso sí, sembró dudas en el segundo tiempo cuando Junior Marabel aprovechó una mala salida en un tiro de esquina de Vicente Bernedo para igualar el marcador.

Sin embargo, apenas cuatro minutos más tarde, Eduard Bello sorprendió al arquero Sebastián Salas al rematar a su primer palo para el 2-1 de los cruzados.

El conjunto árabe no tuvo mayor reacción y paulatinamente perdió fuelle en pos de igualar nuevamente. De hecho, la UC tuvo el tercer tanto con chances claras de Diego Corral, Diego Valencia y Alfred Canales, pero no tuvieron puntería como para sellar el triunfo.

Aún así, el cuadro precordillerano volvió a hacerse fuerte en el Claro Arena, llegando a 54 puntos que los mantienen segundos en la tabla, presionando a O’Higgins y la U de Chile, que buscarán darles caza cuando se midan entre sí mañana domingo en Rancagua.

