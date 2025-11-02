O’Higgins le pone fin a la racha de triunfos de la UC: lucha por el Chile 2 queda al rojo vivo tras la victoria celeste / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este domingo, O’Higgins ganó un importante duelo en el Claro Arena y de pasada cortó la racha de triunfos que tenía Universidad Católica (7 victorias seguidas) en el Campeonato Nacional.

Con goles de Luis Pavez (35′) y Bryan Rabello (47′), el cuadro rancagüino se impuso por 2-0 ante los cruzados, resultado que deja al rojo vivo la lucha por el Chile 2 para la Copa Libertadores.

Con este triunfo, los celestes quedan en el tercer puesto con 47 puntos, mientras que la UC se mantiene en el segundo lugar con 48 unidades. Por ahora, ambos equipos se pelean el segundo cupo para jugar la fase de grupos de la Libertadores el 2026.

En la próxima fecha del torneo, O’Higgins recibirá a Ñublense en Rancagua y Universidad Católica visitará a Deportes La Serena.

Revisa los goles de la victoria de O’Higgins en el Claro Arena