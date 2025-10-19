Zampedri se deshace de Everton en menos de una hora y mantiene a la UC con la ilusión viva por el “Chile 2″

Universidad Católica sigue mostrando una cara diametralmente opuesta desde el arribo de Daniel Garnero y este domingo sumaron su quinta victoria seguida en el Campeonato Nacional 2025.

Los cruzados llegaron al Sausalito de Viña del Mar con la presión de imponerse a un Everton necesitado de sumar para alejarse de la parte baja y buscando volver al segundo lugar de la tabla.

Fernando Zampedri se encargó de despejar cualquier duda y refrendó el buen inicio de los precordilleranos al abrir la cuenta con un testazo al minuto 26.

Casi 10 minutos más tarde, el partido terminó de romperse en favor de la UC cuando, tras una larga deliberación, Manuel Vergara expulsó a Ramiro González por una dura barrida sobre Clemente Montes, cobrando un penal que Zampedri cambió por el 2-0.

Ya en el complemento, Fernando Zampedri volvió a arremeter, esta vez aprovechando una falla en la salida de Everton, para batir por tercera ocasión a Ignacio González, completando el 3-0 y convirtiéndose en el artillero del Campeonato Nacional 2025 al llegar a los 15 goles.

Con la ventaja numérica y en el marcador, los ruleteros no tuvieron reacción posible, al punto que la UC terminó disponiendo en cancha de juveniles como Vicente Cárcamo, Diego Corral, Ignacio Pérez y Juan Francisco Rossel.

En los descuentos del encuentro, el partido fue terminado anticipadamente por la invasión de un grupo de hinchas locales a la cancha del Sausalito.

El 3-0 le permite a Universidad Católica retomar el segundo lugar de la tabla, llegando a 45 unidades, ilusionándose con el “Chile 2″ de la Copa Libertadores 2026. En tanto, Everton se estancó en 22 puntos, apenas a dos de la zona de descenso directo.