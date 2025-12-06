Este sábado, por la última fecha del Campeonato Nacional 2025, Universidad Católica cumplió su tarea y venció 2-1 a Unión La Calera en el Claro Arena, resultado que le permitió asegurar el segundo lugar de la tabla y el cupo directo, como “Chile 2”, a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Desde el arranque, el equipo de Daniel Garnero se adueñó del balón y tuvo una serie de ocasiones para abrir la cuenta. Sin embargo, fueron los “Cementeros” los que lograron romper el cero gracias a una genialidad de Ignacio Mesías (38′).

Sobre el final de la primera mitad, el delantero de 25 años comandó un contragolpe y, tras una gran jugada individual, se internó en el área cruzada para sacar un derechazo al segundo palo que dejó sin opción a Vicente Bernedo.

Tras el descanso, la UC se plantó en terreno rival en búsqueda de la igualdad y encontró su recompensa rápidamente gracias a Clemente Montes (54′), quien conectó un centro de Eduard Bello adentro del área para poner el 1-1.

Más tarde, llegaría la remontada de los locales. Luego de una notable asistencia de Jhojan Valencia, el propio Bello (70′) quedó mano a mano con el portero Jorge Peña y definió con jerarquía para desatar los festejos en San Carlos de Apoquindo.

Con este resultado, Universidad Católica concluyó el torneo en el segundo lugar con 58 puntos, haciéndose inalcanzable para la U de Chile y O’Higgins de Rancagua, y asegurando el anhelado “Chile 2″ para la Copa Libertadores del 2026.

Por su parte, Unión La Calera, que llegó al partido sin jugarse nada, estuvo lejos de dejar una buena imagen en el cierre del año y cerró la temporada en el duodécimo lugar de la tabla con 29 puntos.

