Universidad Católica sigue intratable y ahora venció a Deportes Limache que se complica con el descenso / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Cerrando, de momento, la fecha 23 del Campeonato Nacional, este sábado por la noche la Universidad Católica sumó tres nuevos puntos en su lucha por quedarse con el “Chile 2″ que dará la Liga de Primera.

Los ‘cruzados’ fueron hasta Quillota y vencieron por la cuenta mínima a un Deportes Limache que sigue comprometido con el descenso a la Primera B el 2026.

Diego Valencia (52′) anotó el único tanto del partido, lo que bastó para que la UC llegue al cuarto puesto de la Liga de Primera con 39 puntos, dos menos que O’Higgins, segundo con 41 unidades. Cabe considerar que, la Universidad de Chile tiene dos partidos menos con 38 pts.

En la próxima fecha, Universidad Católica irá hasta Viña del Mar para visitar a Everton en el Estadio Sausalito, mientras que Deportes Limache será local ante Cobresal.