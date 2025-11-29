Este sábado, en el Estadio CAP de Talcahuano, Huachipato y Universidad Católica no lograron sacarse ventajas y firmaron un empate sin goles por la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2025.

El partido arrancó parejo, sin grandes ocasiones de riesgo. No obstante, los primeros minutos estuvieron marcados por una posible mano penal de Eugenio Mena que, pese a los reclamos del elenco acerero, fue desestimada por el árbitro Cristian Galaz.

La ocasión más clara de la primera mitad llegó a los 24’, cuando Lionel Altamirano conectó un centro desde la derecha, pero, increíblemente, no logró darle dirección al balón debajo del arco de Vicente Bernedo para abrir la cuenta.

🔵⚫😱 SENTARSE, ACEREROS...



Huachipato se generó DOS chances clarísimas de gol, pero no pudo concretar ante #LosCruzados en este #MatchdaySábado. ¿Quién se quedará con los puntos? 😯



¡Disfruta la #LigaDePrimera 2025! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📱 pic.twitter.com/LSU4Kayg0k — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 29, 2025

Por su parte, la UC avisó a los 31’ por medio de un remate desde fuera del área de Clemente Montes, pero el guardameta Rodrigo Odriozola reaccionó de gran manera y estuvo sólido para desviar el balón.

El cuadro precordillerano cerró el primer tiempo con una negativa noticia. Fernando Zampedri recibió tarjeta amarilla tras una infracción a Maicol León y llegó a su décima amonestación en el certamen, por lo que se perderá el encuentro final de la UC ante Unión La Calera.

En la segunda mitad se mantuvo el libreto, aunque fue la UC la que logró generar las llegadas de mayor peligro. A los 48′, el palo evito la apertura del marcador tras un remate de Zampedri.

Luego, en el 69′, el goleador histórico de la UC volvió a aparecer con una notable pirueta y casi anota de chilena, pero encontró otra gran respuesta de Odriozola que impidió los festejos de la visita en Talcahuano.

😱🧤🔒 ¿Esa pirueta? Marca registrada del goleador...



Fernando Zampedri estuvo muy cerca de abrir la cuenta en este #MatchdaySábado gracias a esta hermosa chilena, peeeeero... el meta Acerero estuvo aún mejor para negarle el festejo.



¡Disfruta la #LigaDePrimera 2025!… pic.twitter.com/ejvrkkvmbH — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 29, 2025

En los minutos finales, los locales rozaron la victoria. A los 86′, Santiago Silva sorprendió con un potente remate de larga distancia, pero entre el palo y Bernedo evitaron la caída de la portería cruzada.

Con este resultado, Universidad Católica se mantuvo en el segundo lugar de la tabla con 55 puntos, aunque es seguido de cerca por Universidad de Chile (51) en la lucha por el “Chile 2″ de la Copa Libertadores. Huachipato, en tanto, se ubicó noveno con 42 unidades, a tres de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

En la última jornada, el equipo de Daniel Garnero deberá recibir a Unión La Calera el sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el Claro Arena, mientras los dirigidos por Jaime García visitarán a Palestino el viernes 5 a las 20:00 horas en La Cisterna.