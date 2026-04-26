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Revelan nota del atacante contra Trump con amenazas y duras acusaciones: “Un pedófilo, violador y traidor”

El sospechoso envió un documento antes del tiroteo donde detalla objetivos, críticas al gobierno y su motivación.

Nelson Quiroz

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Nuevos antecedentes surgieron tras el ataque registrado durante la cena de corresponsales en Washington, que obligó a evacuar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La investigación reveló la existencia de un manifiesto escrito por el principal sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, documento que habría sido enviado a familiares minutos antes de iniciar el tiroteo en el hotel donde se desarrollaba el evento.

Según medios estadounidenses, el texto, de más de mil palabras, expone las motivaciones del atacante y detalla una planificación previa del ataque.

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En el escrito, Allen apunta directamente contra figuras del gobierno. “Son el objetivo, priorizando del más alto cargo al más bajo”, escribió, junto con lanzar duras acusaciones personales contra Trump, a quien calificó como “un pedófilo, violador y traidor”.

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GETTY IMAGES / Kevin Mazur

En la misma línea, justificó su actuar afirmando: “No tengo intención de permitir que… manche mis manos con sus crímenes”, evidenciando el tono confrontacional e ideológico del escrito.

El manifiesto también incluye detalles operativos. Allen aseguró que intentó “minimizar las bajas colaterales” al elegir cierto tipo de munición, y estableció límites sobre a quiénes evitar como blancos, indicando que el personal del hotel o asistentes “no son objetivo, si fuera posible”. Sin embargo, advirtió que podría actuar con mayor violencia si lo consideraba necesario: “Pasaría por encima de casi todos para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario”.

Otro aspecto relevante es su crítica a la seguridad del recinto, donde ocurrió el ataque. “Entro con múltiples armas y ni una sola persona… considera la posibilidad de que yo pueda ser una amenaza”, escribió, cuestionando los controles del lugar. Además, el texto revela una justificación ideológica basada en su interpretación religiosa: “Poner la otra mejilla cuando alguien más es oprimido no es un comportamiento cristiano; es complicidad”.

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