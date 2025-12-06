;

Zampedri explica las dos claves del proceso que sustentan la clasificación de la UC a la Copa Libertadores 2026

El “Toro” se mostró ilusionado en concretar su sexta temporada como goleador del fútbol chileno.

Carlos Madariaga

Zampedri explica las dos claves del proceso que sustentan la clasificación de la UC a la Copa Libertadores 2026

Fernando Zampedri fue el encargado de sintetizar el sentimiento del plantel de la UC luego de imponerse a Unión La Calera, sellando la clasificación a la Copa Libertadores.

“Feliz porque cerramos el año de gran forma. No nos esperábamos estar en este lugar. Volver al Claro Arena nos hizo muy bien. Feliz por terminar segundo, entrar a Copa Libertadores. Este club se lo merece”, recalcó el “Toro”, que no pudo cerrar el año convirtiendo.

Así las cosas, deberá esperar que este domingo Leonardo Valencia no anote dos o más goles para consolidarse como hexagoleador del fútbol chileno.

“Ojalá se dé. Lo importante era clasificar. Fue una fiesta. La clave es trabajar duro, la humildad, el sacrificio, mi familia”, recalcó, apuntando a un rendimiento sobresaliente con la UC a nivel internacional en 2026.

Vamos en búsqueda de esa campaña, no creo que sea algo pendiente. Ojalá se pueda dar”, comentó Fernando Zampedri, que también entregó las claves para la remontada del club en la temporada, la cual tuvo cambio de entrenador incluido.

“Garnero cambió la forma, tiene su idea, distinta forma de trabajo. No quiere decir que sea mejor que la de Thiago, pero consolidó una idea de juego muy clara, trabajamos mucho y le creímos rápidamente. El Claro Arena fue fundamental para volver a estar arriba, a los equipos les ha costado jugando de visitante. Le agradezco a la gente que nos ayudó mucho”, concluyó Fernando Zampedri.

