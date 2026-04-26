Tras rumores de romance en Mega: actores de “Detrás del Muro” se sinceran y admiten punto clave en la TV

Esta semana, dos miembros emblemáticos del programa Detras del Muro en Mega se refirieron a los rumores que los vinculan sentimentalmente.

La noche del sábado, Paola Troncoso y Patricio Fuentes fueron invitados al programa Only Friends y la inteligencia artificial del espacio les preguntó: “¿Les incomoda que la gente piense que tiene una relación amorosa?”.

“No, no, para nada. De hecho, para nosotros es muy divertido”, admitió Patricio Fuentes ante los animadores José Antonio Neme y Tonka Tomicic, y los panelistas Raquel Argandoña y Mauricio Correa.

La ex de Parived no dejó pasar un episodio veraniego donde se les vio juntos: “En la Gala (del Festival de Viña) pasaron de la mano, le pusieron color también”, recordó la animadora durante el programa.

Lejos de evasivas, los actores explicaron que todo se trató de una decisión espontánea tomada en cuestión de segundos.

“Estábamos justo atrás, a punto de abrir (las puertas). ‘¿Cómo entramos?’, ‘¿En grupo?’, ‘No, de la lado, en fila’. No sé, ‘del brazo’. ‘No, es muy incómodo, de la mano’. Y se abrieron las puertas”, recordó ‘Pato’.

“Fue divertido”, sumó la intérprete detrás de “La Polilla”. Ahí añadió que incluso en el momento fue consciente del efecto que generaría la imagen.

“Cuando íbamos saliendo, yo le digo a Pato: ‘Oye, así se toman las parejas, la gente va a pensar…’. (Me dijo) ‘Ya estamos en esta, ya estamos en esta Y avanzamos nomás”, comentó.