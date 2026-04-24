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PREVIA. Colo Colo visita a la U de Concepción: cuándo juegan, a qué hora y quién transmite por TV

Los albos jugarán en el Ester Roa Rebolledo ante el “Campanil” buscando no perder pisada en la pelea por el título. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

Colo Colo visita a la U de Concepción: cuándo juegan, a qué hora y quién transmite por TV

Colo Colo visita a la U de Concepción: cuándo juegan, a qué hora y quién transmite por TV / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La fecha 11 de la Liga de Primera no solo tiene el Clásico Universitario como atractivo, sino también otro importante compromiso este domingo.

Será en el Ester Roa Rebolledo, donde Colo Colo visitará a la Universidad de Concepción, apuntando a volver a los triunfos con tal de seguir en la pelea por el título.

En tanto, en el “Campanil” quieren seguir haciéndose fuertes de local tras su regreso a la Primera División.

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ADN

U de Concepción vs. Colo Colo en vivo, en directo, online, y TV

El choque entre el “Campanil” y el “Cacique” lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 26 de abril

15:00 hrs | U de Concepción vs. Colo Colo | Ester Roa Rebolledo

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