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El balance final de la Maratón de Santiago tras exitosa jornada en salud: “Es más del doble en comparación al año pasado...”

La gran participación que vivió el evento deportivo significó también un aumento en la tasa de atenciones médicas.

Felipe Romo

El balance final de la Maratón de Santiago tras exitosa jornada en salud: “Es más del doble en comparación al año pasado...”

La Maratón de Santiago 2026 fue un éxito con alrededor de 33 mil participantes durante este domingo 26 de abril. Los atletas chilenos se robaron los focos en el medallero y la gente asistió en familia para disfrutar del deporte.

Ante esta gran convocatoria, también creció el número de personas del área de la salud que estuvo presentes para brindar apoyo a los asistentes, así lo explica el doctor Álvaro Mardones urgenciólogo de clínica Alemana y Médico Director de Maratón Santiago

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El balance final en salud ha sido más del doble que las atenciones del año anterior. Eso se traduce en 1400 atenciones entre las carpas médicas de trayecto y la estación médica central”, comentó.

Respecto a la principal causa de dichas atenciones médicas, el profesional de al salud agregó que “fueron ligadas a emergencias con el calor”, dadas las altas temperaturas durante la carrera.

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