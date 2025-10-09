La Universidad Católica y Ñublense se pusieron al día en su duelo pendiente por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

En el partido disputado en el Claro Arena, los cruzados se impusieron por 1-0, en un encuentro que estuvo marcado por una polémica arbitral en el inicio del compromiso.

Cuando apenas iban 5 minutos de juego, Cristián Cuevas se marchaba de frente al arco de los chillanejos, pero Osvaldo Bosso lo bajó. Inicialmente, Héctor Jona amonestó al defensor, pero tras revisar la jugada en el VAR, terminó expulsándolo por ser el último hombre.

En el tiro libre de esa acción, Eduardo Bello (6′) se hizo cargo de la ejecución y, con un preciso remate, puso la apertura de la cuenta para los precordilleranos.

De ahí en adelante, el dominio total del partido fue para los dirigidos por Daniel Garnero, que pese a generar diversas ocasiones de gol, no pudieron ampliar la diferencia, aunque finalmente el 1-0 bastó para quedarse con la victoria.

Con este triunfo, la Universidad Católica escala hasta la segunda posición del Campeonato Nacional con 42 puntos, mientras que Ñublense se mantiene en el décimo puesto con 29 unidades.