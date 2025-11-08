En el inicio de la cargada jornada sabatina de la fecha 27 del Campeonato Nacional, Universidad Católica viajó hasta el norte para reencontrarse con la victoria.

Los cruzados vencieron a Deportes La Serena por la cuenta mínima en el Estadio La Portada y siguen encendidos en la lucha por conseguir el “Chile 2” y un pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Daniel Garnero contaron con el regreso de dos grandes figuras: Jhojan Valencia y Fernando Zampedri, quienes fueron claves en el dominio que impuso el cuadro de la precordillera durante la primera parte.

Pese a controlar el juego, no fue hasta el segundo tiempo que “La Franja” se adelantó en el marcador, con gol del ya mencionado Zampedri (49’), que remató de cabeza en el segundo palo un gran centro de Eugenio Mena.

Las cosas se pusieron cuesta arriba para la UC cuando cerca del final, Ignacio Pérez fue expulsado por una doble tarjeta amarilla. De ahí en más. los granates cargaron el área con centros, pero no pudieron romper el murallón defensivo de los universitarios.

Con la victoria, Universidad Católica se afianzó en el segundo lugar del Campeonato Nacional con 51 puntos, asegurándose por al menos una fecha más el “Chile 2”, mientras que La Serena se mantiene en la duodécima posición con 27 unidades.