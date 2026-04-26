La Universidad de Chile se quedó con el Clásico Universitario gracias al reencuentro con el gol de Juan Martín Lucero, pero también por la solidez defensiva que mostró durante los 90 minutos.

Uno de los puntos altos en la zaga azul fue Nicolás Ramírez, quien tuvo la misión de marcar a Fernando Zampedri. Desde la llegada de Fernando Gago, el defensor se ha asentado como el compañero de Matías Zaldivia, relegando al banco de suplentes a Franco Calderón.

En zona mixta, el ex Huachipato se refirió a esta nueva versión suya tras el arribo del estratega argentino y analizó su duelo personal con el “Toro”.

“Era un partido importante, pero en el campeonato también hay otros grandes delanteros, con características distintas. La verdad es que siento que a lo largo de este año lo he hecho de gran forma”, señaló el central al ser consultado por su marcaje a Zampedri.

“Uno está más feliz si está dentro del ‘11’ titular. Siempre me he preparado de buena forma. Llegó un técnico que confió en mí desde el primer minuto, así que trato de responderle a él y a mi trabajo también”, cerró Ramírez respecto a su titularidad.