VIDEOS. La UC se hace fuerte en el Claro Arena: lo da vuelta ante Cobresal y estira su positiva racha en el Campeonato Nacional

El equipo de Daniel Garnero logró reponerse a un adverso inicio frente al cuadro minero y sumó su tercera victoria consecutiva en el torneo.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Universidad Católica sostiene su invicto en el Claro Arena. En el segundo partido oficial en su nueva casa, el conjunto cruzado volvió a festejar y venció este sábado por 2-1 a Cobresal en el marco de la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.

El encuentro comenzó con un trámite parejo, sin grandes ocasiones de peligro para equipos. Sin embargo, se vio marcado en los primeros minutos por un polémico penal anulado en contra del equipo de Gustavo Huerta.

Al minuto 30, Diego Coelho remató adentro del área cruzada y el balón dio en la mano del defensor Daniel González, por lo que el árbitro Piero Maza no dudo en pitar la pena máxima a favor de los “Mineros”.

No obstante, tras revisar la jugada en el VAR, el réferi decidió retractarse y no cobrar el penal para Cobresal, que encontró su revancha rápidamente por medio del propio Coelho (37′).

Luego de una gran asistencia de César Yanis, el delantero uruguayo irrumpió en el área de la UC y definió entre las piernas del portero Vicente Bernedo para romper el cero, lo que significó el primer gol de un equipo visitante en el Claro Arena.

El cuadro nortino se fue con la ventaja al descanso, aunque los dirigidos por Daniel Garnero lograron reaccionar en el complemento y encontraron el empate gracias a Branco Ampuero (49′), quien convirtió de cabeza para poner el 1-1.

De ahí en más, la UC se hizo del control del balón, mientras que el cuadro de El Salvador retrasó sus líneas y jugó al contragolpe en busca de la tercera cifra, la cual estuvo cerca de marcar mediante el mismo Diego Coelho, quien falló un remate debajo del arco de Bernedo para fortuna de los locales.

Así, cuando todo parecía terminar igualado, Diego Valencia (87′) apareció sobre el final para darle la victoria al cuadro precordillerano. Con una cuota de fortuna, el atacante conectó de cabeza un balón que se desvió en la espalda de José Tiznado y terminó en el fondo de las redes para desatar los festejos en San Carlos de Apoquindo.

Con este resultado, Universidad Católica sumó su tercera victoria consecutiva y se ubicó en el sexto lugar de la tabla con 36 puntos. En tanto, Cobresal se mantuvo en la séptima ubicación con 32 unidades, ocupando por ahora el último puesto de clasificación a la Copa Sudamericana.

