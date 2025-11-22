A las puertas de la historia: triunfo en el clásico deja a Coquimbo Unido igualado con el “Ballet Azul” en racha de victorias / Agencia Uno / Revista Estadio

Ante su clásico rival, Coquimbo Unido continuó sus festejos. El cuadro ‘pirata’ es el flamante monarca del fútbol chileno, y este sábado no solo venció a los ‘papayeros’, sino que además se metió de lleno en la historia.

Esto porque, con su victoria ante los ‘granates’, el ‘barbón’ completó 16 victorias consecutivas, igualando la marca del mítico “Ballet Azul”.

Los azules, entre 1963-64, consiguieron 16 victorias seguidas, lo que les permitió pelear con Colo Colo la corona de 1963, y luego consagrarse en 1964. Eso sí, lo conseguido por los universitarios data de mayor impacto, todo cuando anotaron 51 tantos en dichos encuentros.

Por su parte, Coquimbo Unido anoto X goles en sus 16 victorias consecutivas, lo que anticipadamente les permitió consagrarse como el mejor equipo de la temporada.

Finalmente, el ‘barbón’ puede terminar de meterse en la historia del fútbol chileno llegando a su victoria número 17. El problema es que las vueltas de la vida hicieron que, precisamente, la Universidad de Chile, sea su último escollo, la próxima semana, en el Estadio Nacional.

La racha del “Ballet Azul” 1963-64

J26 | San Luis 1-2 Universidad de Chile

J27 | Universidad de Chile 2-0 Santiago Morning

Santiago Morning J28 | Unión Española 0-3 Universidad de Chile

J29 | Universidad de Chile 3-2 Unión San Felipe

Unión San Felipe J30 | Rangers 0-2 Universidad de Chile

J31 | Coquimbo Unido 2-3 Universidad de Chile

J32 | Universidad de Chile 7-2 Everton

Everton J33 | Ferrobadminton 1-2 Universidad de Chile

J34 | Universidad de Chile 3-1 O’Higgins

O’Higgins J01 | Universidad de Chile 3-2 Santiago Morning

Santiago Morning J02 | Ferrobadminton 3-4 Universidad de Chile

J03 | Universidad de Chile 2-0 Rangers

Rangers J04 | Unión Española 0-5 Universidad de Chile

J05 | Universidad de Chile 3-1 Palestino

Palestino J06 | Audax Italiano 1-5 Universidad de Chile

J07 | Universidad de Chile 2-0 Colo Colo