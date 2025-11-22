A las puertas de la historia: triunfo en el clásico deja a Coquimbo Unido igualado con el “Ballet Azul” en racha de victorias
Los ‘piratas’ están rompiendo todos los récords y ahora podrían quedar en el libro dorado del fútbol chileno, precisamente ante los universitarios.
Ante su clásico rival, Coquimbo Unido continuó sus festejos. El cuadro ‘pirata’ es el flamante monarca del fútbol chileno, y este sábado no solo venció a los ‘papayeros’, sino que además se metió de lleno en la historia.
Esto porque, con su victoria ante los ‘granates’, el ‘barbón’ completó 16 victorias consecutivas, igualando la marca del mítico “Ballet Azul”.
Los azules, entre 1963-64, consiguieron 16 victorias seguidas, lo que les permitió pelear con Colo Colo la corona de 1963, y luego consagrarse en 1964. Eso sí, lo conseguido por los universitarios data de mayor impacto, todo cuando anotaron 51 tantos en dichos encuentros.
Por su parte, Coquimbo Unido anoto X goles en sus 16 victorias consecutivas, lo que anticipadamente les permitió consagrarse como el mejor equipo de la temporada.
Finalmente, el ‘barbón’ puede terminar de meterse en la historia del fútbol chileno llegando a su victoria número 17. El problema es que las vueltas de la vida hicieron que, precisamente, la Universidad de Chile, sea su último escollo, la próxima semana, en el Estadio Nacional.
La racha del “Ballet Azul” 1963-64
- J26 | San Luis 1-2 Universidad de Chile
- J27 | Universidad de Chile 2-0 Santiago Morning
- J28 | Unión Española 0-3 Universidad de Chile
- J29 | Universidad de Chile 3-2 Unión San Felipe
- J30 | Rangers 0-2 Universidad de Chile
- J31 | Coquimbo Unido 2-3 Universidad de Chile
- J32 | Universidad de Chile 7-2 Everton
- J33 | Ferrobadminton 1-2 Universidad de Chile
- J34 | Universidad de Chile 3-1 O’Higgins
- J01 | Universidad de Chile 3-2 Santiago Morning
- J02 | Ferrobadminton 3-4 Universidad de Chile
- J03 | Universidad de Chile 2-0 Rangers
- J04 | Unión Española 0-5 Universidad de Chile
- J05 | Universidad de Chile 3-1 Palestino
- J06 | Audax Italiano 1-5 Universidad de Chile
- J07 | Universidad de Chile 2-0 Colo Colo
La racha de Coquimbo Unido este 2025
- J13 | Deportes La Serena 2-4 Coquimbo Unido
- J14 | Coquimbo Unido 1-0 Universidad de Chile
- J15 | Unión Española 0-2 Coquimbo Unido
- J16 | Coquimbo Unido 4-1 Deportes Iquique
- J17 | Universidad Católica 0-3 Coquimbo Unido
- J18 | Coquimbo Unido 2-1 Deportes Limache
- J19 | Cobresal 1-2 Coquimbo Unido
- J20 | Everton 1-2 Coquimbo Unido
- J21 | Coquimbo Unido 1-0 Audax Italiano
- J22 | Huachipato 0-1 Coquimbo Unido
- J23 | Coquimbo Unido 2-1 Ñublense
- J24 | Coquimbo Unido 1-0 Colo Colo
- J25 | O’Higgins 0-1 Coquimbo Unido
- J26 | Coquimbo Unido 2-0 Unión La Calera
- J27 | Palestino 1-2 Coquimbo Unido
- J28 | Coquimbo Unido 2-1 Deportes La Serena
