VIDEOS. Paso de campeón: Coquimbo Unido vence a Cobresal y sigue como puntero exclusivo del Campeonato Nacional 2025

Los “piratas” tuvieron que jugar con un jugador menos por más de 30 minutos.

Javier Catalán

Foto: @cobresaloficial

Foto: @cobresaloficial

Durante la jornada de este domingo, Coquimbo Unido consiguió una importante victoria por 2-1 ante Cobresal y sigue dando pasos agigantados en su carrera por el título del Campeonato Nacional 2025.

En el partido jugado en El Salvador, los “piratas” debían sumar de a tres puntos si querían mantenerse alejados de la Universidad de Chile en la cima de la Liga de Primera.

Fueron los “aurinegros” quienes abrieron el marcador mediante lanzamiento penal, tras una falta dentro del área de Franco Bechtholdt sobre Sebastián Cabrera. Aunque en un primer momento Jorge Pinos contuvo el tiro de Cecilio Waterman (25′), el panameño definió con facilidad tras el rebote.

Ya en el final del primer tiempo, llegó el empate de los locales, también desde los 12 pasos. En esta ocasión, fue Bruno Cabrera quien le propinó un codazo a César Munder. Diego Coelho (44′) no perdonó en el mano a mano ante Diego Sánchez.

En la segunda etapa, serían los “piratas” quienes nuevamente se pondrían en ventaja con gol de Sebastián Galani (58′), que sorprendió a todos al rematar desde larga distancia y hacer pasar el balón por encima del portero de los “mineros”.

En el minuto 65 las cosas se complicaron para los punteros del torneo, ya que Alejandro Camargo fue expulsado con roja directa, pero de todas formas consiguieron aguantar el resultado y salir vencedores.

Con este resultado, Coquimbo Unido se mantiene en la primera posición del Campeonato Nacional con 44 puntos, a 6 de la Universidad de Chile, su más cercano perseguidor. Por su parte, Cobresal se mantiene en la sexta ubicación con 27 unidades.

En la fecha 20, los “piratas” deberán recibir a Everton de Viña del Mar, mientras que los “mineros” tendrán que visitar a O’Higgins de Rancagua.

