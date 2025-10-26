;

VIDEO. Coquimbo Unido vence a O’Higgins en Rancagua y queda a solo un punto de ser el campeón del fútbol chileno

Los ‘piratas’ ganaron por la mínima en El Teniente y, el próximo fin de semana, podría levantar la corona del Campeonato Nacional.

Gonzalo Miranda

Coquimbo Unido festejó en Rancagua

La primera estrella estará en el puerto pirata. Este domingo por la noche, Coquimbo Unido continuó con su racha impresionante de victorias consecutivas, derrotó a O’Higgins en Rancagua y será el próximo campeón del fútbol chileno.

El cuadro nortino derrotó a los ‘celestes’ por la cuenta mínima gracias al tanto de Matías Palavecino (45′) en complicidad con la defensa local.

Con la victoria, el ‘pirata’ llegó a los 62 puntos, 14 más que la Universidad Católica, su más cercano perseguidor, faltando solo 15 unidades en disputa.

Es decir, el próximo fin de semana, ante Unión La Calera, de ganar, podría gritar con toda propiedad “campeón del fútbol chileno”, a falta de cuatro fechas para el término del torneo.

El gol de Coquimbo Unido

