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AUDIO. “Para tener una buena dupla, tiene que haber solidaridad... A Correa lo veo mucho más individualista”

En conversación con ADN Deportes, Sebastián “Chamagol” González abordó la variante del doble “9” que Fernando Ortiz busca implementar en Colo Colo.

Javier Catalán

Andrés Fernández

Sebastián &quot;Chamagol&quot; González en ADN Deportes

Sebastián "Chamagol" González en ADN Deportes

00:57

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En el partido pendiente por la Liga de Primera ante Coquimbo Unido, Colo Colo probó la variante del doble “9”, la cual dio resultados al imponerse por 3-1 con goles de Maximiliano Romero y un doblete de Javier Correa.

Eso sí, quien destacó durante gran parte del encuentro fue el ex Estudiantes de La Plata, que además de anotar en dos ocasiones, tuvo mayor incidencia en el juego y generó el penal que terminó en gol de su compañero.

Más allá del triunfo y las anotaciones, Sebastián “Chamagol” González, exdelantero albo, aseguró que esta fórmula no le parece la mejor alternativa, en parte porque considera que las características de Correa no se complementan bien en una dupla.

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“Para tener una dupla y que se entiendan, tiene que haber complemento y solidaridad; sentir que si estoy frente al arco y viene mi compañero lo puedo habilitar. En este caso, a Correa lo veo con un perfil mucho más individualista”, comentó el actual gerente deportivo de Deportes Recoleta a ADN Deportes.

Sobre el propio atacante cordobés, agregó: “Lo veo muy difícil jugando con un compañero en ataque. Por cómo está armado el plantel de Colo Colo, pierde fuerza. Hay partidos donde se puede usar esa variante, dependiendo del rival”.

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