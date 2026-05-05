Los Rolling Stones presentan su nuevo álbum ‘Foreign Tongues’ con colaboraciones muy destacadas

Los Rolling Stones, una de las bandas de rock má relevantes de las últimas décadas, quieren seguir demostrando que se mantienen vigentes y entregaron una gran noticia para sus fanáticos.

Este martes 5 de mayo volvieron a sacudir la industria musical al anunciar de forma oficial el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, titulado Foreign Tongues.

Este anuncio se produce menos de tres años después del éxito de Hackney Diamonds, el trabajo ganador del Grammy que consolidó el regreso de la banda a la cima.

La nueva producción consta de 14 canciones inéditas y, como anticipo, la banda presentó hoy el primer sencillo promocional, In the Stars, definido como un corte energético que ya se encuentra en plataformas digitales.

Junto a este single, los británicos también liberaron Rough and Twisted, la pieza que abre el disco. Cabe destacar que este último tema ya había generado expectación entre los coleccionistas tras ser editado recientemente en una versión limitada de vinilo blanco bajo el pseudónimo The Cockroaches.

Un trabajo expedito

Otro aspecto a destacar del disco que su grabación fue muy expedita. Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood se instalaron en Metropolis Studios, en el oeste de Londres, donde completaron el registro en menos de un mes.

Para este proyecto, volvieron a trabajar con el productor Andrew Watt, quien ya había dirigido las sesiones de su álbum anterior. El resultado, según los reportes iniciales, es un sonido dinámico que mira hacia el futuro sin perder la esencia cruda característica del grupo.

Respecto a las sesiones, Jagger comentó: “Me encanta hacer estas sesiones en Londres, en Metropolis. Fueron semanas muy intensas grabando Foreign Tongues. Teníamos 14 grandes canciones y avanzamos lo más rápido posible”.

Por su parte, Richards destacó la continuidad creativa de la banda: “El álbum tiene continuidad con Hackney Diamonds y fue genial volver a trabajar en Londres, con esa vibra que tiene la ciudad. Fue un mes de trabajo concentrado”.

Colaboraciones especiales para un disco especial

Uno de los elementos más significativos de este álbum es la participación de colaboradores de alto perfil. La lista de invitados incluye a Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith (The Cure) y Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).

Además, el disco cuenta con una grabación especial del legendario baterista Charlie Watts, registrada antes de su fallecimiento en 2021. El equipo musical se completa con los músicos habituales Darryl Jones, Matt Clifford y Steve Jordan.

Wood enfatizó el nivel de ejecución del grupo: “La atmósfera en el estudio fue muy creativa y toda la banda estuvo en gran forma durante todo el proceso. Muchas veces logramos la toma definitiva en el primer intento”.

El álbum será lanzado el próximo 10 de julio en diversos formatos, incluyendo vinilos de colores, CD deluxe y cassette, asegurando su presencia en todos los nichos del mercado actual.