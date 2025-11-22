;

Coquimbo Unido marca otro hito histórico tras dar vuelta el clásico ante Deportes La Serena

En los últimos 10 minutos, el campeón reaccionó a tiempo para imponerse en casa para extender su invicto en el fútbol chileno.

Carlos Madariaga

Coquimbo Unido marca otro hito histórico tras dar vuelta el clásico ante Deportes La Serena

Coquimbo Unido marca otro hito histórico tras dar vuelta el clásico ante Deportes La Serena / CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

En una montaña rusa de emociones, el clásico de la Cuarta Región tuvo acción a todo nivel, pero con el ganador que se esperaba: Coquimbo Unido, que se hizo fuerte en casa ante Deportes La Serena.

Luciendo su título ante el máximo rival, el elenco “pirata” pareció estar distraído en el desarrollo del primer lapso, pagando en parte el relajo de ya haber dado la vuelta olímpica.

Así las cosas, los granates, que precisaban ganar con tal de salvarse definitivamente del descenso, fueron al ataque una vez más que pasó la primera media hora en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Nicolás Ferreyra advirtió al exigir con un cabezazo al “Mono” Sánchez en los descuentos del primer lapso, pero ya en el complemento, Coquimbo Unido fue recobrando poco a poco el ritmo que lo hizo campeón, con intentos peligrosos de Cristian Zavala y Sebastián Cabrera.

Fue así como, en un juego que parecía destinado al empate, Andrés Zanini anotó para Deportes La Serena mediante golpe de cabeza al minuto 74.

Sin embargo, con el expediente de toda la temporada, la pelota detenida, Coquimbo Unido reaccionó a tiempo para dar vuelta el marcador: a los 82 minutos, mediante lanzamiento penal, Cecilio Waterman anotó el empate; y a los 90 minutos, con suspenso, Francisco Salinas conectó un tiro de esquina que logró pasar la línea de sentencia para el 2-1.

Así las cosas, los “piratas” llegaron a 16 victorias seguidas en el Campeonato Nacional 2025, igualando el récord del “Ballet Azul”, mientras que los “papayeros” se estancaron en 27 puntos, a exactos seis puntos de la zona de descenso directo, a dos fechas del final.

