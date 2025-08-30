;

El “Pirata” sigue imparable: Coquimbo Unido derrota a Huachipato y se acerca al título del Campeonato Nacional

Con solitario gol de Cecilio Waterman, el cuadro coquimbano sumó tres puntos de visita y estiró su ventaja en la cima de la tabla.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Coquimbo Unido dio otro paso para acercarse al título del Campeonato Nacional 2025. Este sábado, el “Pirata” venció 1-0 a Huachipato en Talcahuano, por la fecha 22 del torneo local.

El partido arrancó de la mejor manera para el cuadro coquimbano: con un gol al minuto de juego. La anotación fue obra de Cecilio Waterman, quien le ganó en velocidad a los defensas “acereros” y definió cruzado dentro del área.

Además, al minuto 14, el conjunto sureño se quedó con uno menos. Lionel Altamirano fue expulsado por una simulación.

Con esta victoria, Coquimbo Unido llegó a los 53 puntos y sigue sólido en el primer lugar de la tabla, mientras que Huachipato se mantiene con 31 unidades, en el octavo puesto.

Por ahora, los “Piratas” le sacan 14 puntos de diferencia al sublíder, Palestino, todo esto a la espera de lo que haga Universidad de Chile (38 unidades), que mañana visitará a Colo Colo en el Monumental.

