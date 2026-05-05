CLASIFICACIÓN. Cobreloa se afirma en la cima: así quedó la tabla de posiciones de la Primera B tras la fecha 10
El cuadro loíno lidera la Liga de Ascenso con 21 puntos, seguido por San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt.
El pasado lunes se bajó el telón de la décima fecha de la Primera B, una jornada marcada por resultados que comienzan a perfilar la lucha en la parte alta de la tabla.
Con diez partidos disputados, la cima de la Liga de Ascenso le pertenece a Cobreloa (21 pts), seguido por San Marcos de Arica (20 pts) y Deportes Puerto Montt (19 pts). Más atrás aparecen Deportes Antofagasta (17 pts), Santiago Wanderers (16 pts), Deportes Recoleta (16 pts), Deportes Magallanes (15 pts) y Deportes Temuco (14 pts), quien cierra la zona de la liguilla.
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En la medianía de la tabla se ubican Unión Española (14 pts), San Luis (13 pts), Deportes Copiapó (12 pts), Deportes Iquique (10 pts), Curicó Unido (10 pts) y Unión San Felipe (9 pts).
En la parte baja, en tanto, la pelea por no descender tiene a Deportes Santa Cruz (7 pts) complicado, mientras que Rangers de Talca (2 pts) se mantiene como el principal candidato a perder la categoría.
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