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CLASIFICACIÓN. Cobreloa se afirma en la cima: así quedó la tabla de posiciones de la Primera B tras la fecha 10

El cuadro loíno lidera la Liga de Ascenso con 21 puntos, seguido por San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt.

Gabriel Martínez

Los jugadores de Cobreloa festejan el gol durante el partido, válido por la décima fecha de la Liga de Ascenso, entre Cobreloa y Deportes Antofagasta, disputado en el estadio Zorros del Desierto.

Los jugadores de Cobreloa festejan el gol durante el partido, válido por la décima fecha de la Liga de Ascenso, entre Cobreloa y Deportes Antofagasta, disputado en el estadio Zorros del Desierto. / JUAN RIQUELME MIERES

El pasado lunes se bajó el telón de la décima fecha de la Primera B, una jornada marcada por resultados que comienzan a perfilar la lucha en la parte alta de la tabla.

Con diez partidos disputados, la cima de la Liga de Ascenso le pertenece a Cobreloa (21 pts), seguido por San Marcos de Arica (20 pts) y Deportes Puerto Montt (19 pts). Más atrás aparecen Deportes Antofagasta (17 pts), Santiago Wanderers (16 pts), Deportes Recoleta (16 pts), Deportes Magallanes (15 pts) y Deportes Temuco (14 pts), quien cierra la zona de la liguilla.

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En la medianía de la tabla se ubican Unión Española (14 pts), San Luis (13 pts), Deportes Copiapó (12 pts), Deportes Iquique (10 pts), Curicó Unido (10 pts) y Unión San Felipe (9 pts).

En la parte baja, en tanto, la pelea por no descender tiene a Deportes Santa Cruz (7 pts) complicado, mientras que Rangers de Talca (2 pts) se mantiene como el principal candidato a perder la categoría.

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