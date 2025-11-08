Coquimbo Unido festeja en cancha ante Palestino, “le da una mano” a los grandes y extiende su racha invicta / ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIA UNO

Este sábado, Coquimbo Unido estrenó de la mejor manera su título en Primera División, considerando que jugaron su primer partido luego de dar la vuelta olímpica hace seis días.

Palestino fue el encargado de desafiar a los “piratas”, aunque honrando su trofeo, brindándole el pasillo en su ingreso a La Cisterna.

El cuadro aurinegro evidenció su mayor relajo respecto de partidos anteriores, pero sin descuidar una de sus principales virtudes, la fase defensiva.

El primer tiempo se dio sin demasiadas emociones, con el cuadro árabe mostrándose incapaz de profundizar. Para peor, en el segundo lapso, Coquimbo Unido sacó provecho de otra de sus armas: la pelota detenida.

Fue así como al minuto 68, Alejandro Camargo conectó un tiro de esquina de Matías Palavecino para abrir la cuenta.

🤩⚽🏴‍☠️ LA TÓNICA DEL CAMPEÓN



Alejandro Camargo, tras un tiro de esquina, apareció en el primer palo y con su cabezazo batió la muralla de Sebastián Pérez para el 1-0 de Coquimbo Unido ante Palestino en este #MatchdaySábado de la Fecha 27, por la #LigaDePrimera 2025.



Disfruta lo… pic.twitter.com/rzMuSFo4dv — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 8, 2025

Palestino no se rindió y Junior Arias mantuvo en la batalla a los locales con una gran definición cinco minutos más tarde.

Aun así, la pelota le volvió a dar réditos a Coquimbo Unido, con Francisco Salinas aprovechando una dubitativa salida del “Zanahoria” Pérez para conectar otro tiro de esquina de Palavecino para el 2-1 final.

🤩⚽🏴‍☠️ EL COREANOOOOO



Francisco Salinas se movió rápido, le ganó en el salto al Zanahoria Pérez y sentenció el 2-1 con el que Coquimbo Unido conquistó su 15° triunfo consecutivo en la #LigaDePrimera 2025, ante Palestino en este #MatchdaySábado.



Disfruta lo mejor del fútbol… pic.twitter.com/kZ4h7TUbr5 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 8, 2025

Con ello, el elenco “pirata” llegó a 15 victorias consecutivas, ganándole a todos los clubes en Primera División y quedaron a un triunfo más de alcanzar el récord histórico, propiedad del “Ballet Azul” entre 1963 y 1964. Lo podrá alcanzar nada más y nada menos que en el clásico contra Deportes La Serena.

En tanto, la caída de Palestino fue festejada por la UC, que le sacó seis unidades de ventaja a los árabes en la pelea por el “Chile 2″, abriendo también espacio a que la U de Chile los supere si ganan el domingo a Deportes Limache.