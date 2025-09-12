Este viernes, Coquimbo Unido y Ñublense se encargaron de darle el puntapié inicial a la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025, en un intenso duelo que terminó inclinándose por 2-1 a favor de los locales en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El partido comenzó con un trámite parejo, sin grandes jugadas de peligro. No obstante, fueron los dirigidos por Esteban González los que lograron generar la ocasión más clara de la primera mitad, que concluyó sin remates a portería.

A los 34′, Sebastián Galani envió un centro al área que se le escapó a Nicola Pérez y el balón recorrió la línea del arco del conjunto chillanejo. Por suerte, el portero logró reaccionar a tiempo y evitó la apertura del marcador.

Ya en el complemento se vio otra intensidad. Coquimbo estuvo cerca abrir la cuenta con un remate de Matías Palavecino (55′), pero la pelota se fue sobre el travesaño para fortuna de la visita. Más tarde, Cristián Zavala (64′) avisaría con una gran jugada individual, aunque la acción fue anulada por fuera de juego.

A pesar de sus intentos, el elenco nortino no logró romper la resistencia del equipo de Ronald Fuentes, que supo golpear minutos más tarde y rompió la paridad gracias a Lorenzo Reyes (68′). Luego de un notable pase de Patricio Rubio, el volante quedó mano a mano con Diego Sánchez y definió con toque preciso para poner el 1-0.

Sin embargo, los locales encontrarían su revancha en los minutos finales del encuentro. A los 82′, Nicolás Johansen conectó un centro desde la derecha de Cristian Zavala y con un certero cabezazo convirtió 1-1.

Pero las emociones no acabaron ahí. En los descuentos, Cecilio Waterman (90+2′) capturó un balón suelto en el área rival después de un tiro de esquina y marcó el definitivo 2-1, desatando los festejos en el norte del país.

Con este resultado, Coquimbo Unido obtuvo su undécima victoria al hilo y llegó a los 56 puntos en el primer lugar de la tabla. El cuadro aurinegro es escoltado por Palestino (39), Universidad de Chile (38) y O’Higgins (38), todos con un partido menos.

En la otra vereda, Ñublense sumó su segundo partido sin ganar y quedó relegado en la décima posición con 29 unidades, a seis de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Tras el parón que tendrá Campeonato Nacional por el Mundial Sub 20, los “Piratas” recibirán a Colo Colo en la fecha 24, mientras que los “Diablos Rojos” visitarán a Universidad Católica en el Claro Arena. Ambos partidos aún no han sido programados por la ANFP.