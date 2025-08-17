VIDEOS. Coquimbo Unido sufre para vencer a Everton y comienza a probarse la corona del Campeonato Nacional 2025
Los “Piratas” aprovecharon de la mejor manera el tropiezo de los azules ante Audax Italiano.
En el cierre de la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025, Coquimbo Unido consiguió un triunfo clave en su lucha por levantar el primer título de su historia.
Los “Piratas” vencieron por 2-1 a Everton y se pusieron con nueve puntos de ventaja sobre la Universidad de Chile, que más temprano había caído ante Audax Italiano.
El primer tiempo del compromiso estuvo marcado por la lucha en la mitad de la cancha, donde no hubo muchas acciones de peligro. Eso sí, la más clara estuvo para los locales, que abrieron la cuenta con gol de Benjamín Chandía, pero el tanto fue anulado por posición de adelanto previa de Cristián Zavala.
Ya en el complemento, el exColo Colo tendría su revancha, puesto que levantó un preciso centro para que Manuel Fernández (50′) pusiera en ventaja a los aurinegros con un gran cabezazo en el área.
Poco duró la alegría de Coquimbo, puesto que en menos de diez minutos, el mismo Fernández cometió un evitable penal sobre Emiliano Ramos. Desde los 12 pasos, el encargado de empatar fue Sebastián Sosa (59′).
Lejos de venirse abajo por la igualdad, los “Piratas” salieron con todo a ponerse nuevamente arriba en el marcador y lo consiguieron tras otra gran jugada de Zavala, que envió un pase atrás para que Matías Palavecino (68′) venciera sin problemas a Ignacio González.
Con esta triunfo, Coquimbo Unido alcanza los 47 puntos, sacando una ventaja de 9 a la Universidad de Chile, su más cercano perseguidor en la cima de la tabla. Por su parte, Everton no levanta cabeza, quedándose con 19 unidades y comienza a mirar de reojo los puestos de descenso.