;

VIDEO. Los piratas hacen historia: fiel a su estilo, Coquimbo Unido abrocha otra victoria para consagrarse campeón del fútbol chileno por primera vez

En un repleto Francisco Sánchez Rumoroso, el cuadro aurinegro no titubeó y se impuso a Unión La Calera para dar la vuelta olímpica en casa.

Carlos Madariaga

Los piratas hacen historia: fiel a su estilo, Coquimbo Unido abrocha otra victoria para consagrarse campeón del fútbol chileno por primera vez

Los piratas hacen historia: fiel a su estilo, Coquimbo Unido abrocha otra victoria para consagrarse campeón del fútbol chileno por primera vez / CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

El domingo 2 de noviembre de 2025 quedará en la historia de Coquimbo Unido tras obtener su decimocuarta victoria seguida, ahora sobre Unión La Calera, para abrochar el título del Campeonato Nacional 2025.

En medio de la expectativa de las cerca de 20 mil personas que llegaron al Francisco Sánchez Rumoroso, el elenco “pirata” no cambió la fórmula que lo trajo al éxito, cediendo la iniciativa para apelar al contragolpe.

Revisa también:

ADN

Unión La Calera no tuvo demasiada profundidad en ofensiva y Coquimbo Unido dispuso de su triunfadora receta: la efectividad en ataque.

Fue así como, en la primera ocasión clara, Cecilio Waterman irrumpió en área chica para abrir la cuenta a los 20 minutos, despejando los nervios de la hinchada local.

Lejos de dejarse envolver por la euforia, Coquimbo Unido se mantuvo tranquilo en su armado, cuestión que cambió ante la expulsión de Cristopher Díaz en Unión La Calera, en los descuentos del primer tiempo.

Con la ventaja numérica, el cuadro nortino se fue animando a ir más en ataque, generándose chances a través de las pelotas detenidas, donde Bruno Cabrera y el ingresado Nicolás Johansen tuvieron opciones para ampliar la ventaja, sin éxito.

Al minuto 75, llegó el delirio completo en el puerto pirata cuando Benjamín Chandía estampó un zurdazo desde fuera del área para el 2-0 con que Coquimbo Unido terminó de abrochar su botín.

Matías Palavecino podría haber ampliado aún más la ventaja, pero se invalidó un tercer tanto, situación que aun así no atenuó la fiesta en la región de Coquimbo en una jornada para la historia.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad