Los piratas hacen historia: fiel a su estilo, Coquimbo Unido abrocha otra victoria para consagrarse campeón del fútbol chileno por primera vez / CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

El domingo 2 de noviembre de 2025 quedará en la historia de Coquimbo Unido tras obtener su decimocuarta victoria seguida, ahora sobre Unión La Calera, para abrochar el título del Campeonato Nacional 2025.

En medio de la expectativa de las cerca de 20 mil personas que llegaron al Francisco Sánchez Rumoroso, el elenco “pirata” no cambió la fórmula que lo trajo al éxito, cediendo la iniciativa para apelar al contragolpe.

Unión La Calera no tuvo demasiada profundidad en ofensiva y Coquimbo Unido dispuso de su triunfadora receta: la efectividad en ataque.

Fue así como, en la primera ocasión clara, Cecilio Waterman irrumpió en área chica para abrir la cuenta a los 20 minutos, despejando los nervios de la hinchada local.

🏴‍☠️🟡🔥 ¡CECILIO Y EL ESTALLIDO EN EL PUERTO!



Waterman se desmarcó de manera brillante para mandarla directo al fondo de la red, abriendo la cuenta temprano en este #MatchdayDomingo. ¡EL BARBÓN SE PRUEBA LA CORONA!



¡Disfruta la #LigaDePrimera! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax… pic.twitter.com/trh7Naswef — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 2, 2025

Lejos de dejarse envolver por la euforia, Coquimbo Unido se mantuvo tranquilo en su armado, cuestión que cambió ante la expulsión de Cristopher Díaz en Unión La Calera, en los descuentos del primer tiempo.

Con la ventaja numérica, el cuadro nortino se fue animando a ir más en ataque, generándose chances a través de las pelotas detenidas, donde Bruno Cabrera y el ingresado Nicolás Johansen tuvieron opciones para ampliar la ventaja, sin éxito.

Al minuto 75, llegó el delirio completo en el puerto pirata cuando Benjamín Chandía estampó un zurdazo desde fuera del área para el 2-0 con que Coquimbo Unido terminó de abrochar su botín.

Matías Palavecino podría haber ampliado aún más la ventaja, pero se invalidó un tercer tanto, situación que aun así no atenuó la fiesta en la región de Coquimbo en una jornada para la historia.