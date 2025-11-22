Atlético Mineiro dilapida su dominio y Lanús se consagra por segunda vez como campeón de la Copa Sudamericana / Buda Mendes

Lanús se transformó este sábado en el campeón de la Copa Sudamericana 2025 luego de imponerse en un sufrido compromiso ante Atlético Mineiro.

En medio del calor de Asunción, los dirigidos de Jorge Sampaoli son los que marcaron el ritmo del partido, pero con poca profundidad.

Sin embargo, Atlético Mineiro tuvo las chances más claras, incluyendo al respecto un tiro libre de Bernard al minuto 28 que se estrelló en el horizontal.

CERCA, MUY CERCA: ¡Así fue el tiro libre de Bernard vs. Lanús!



📺 Mirá la FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana en #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FGDHiAucv8 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2025

Lanús se las arregló para mantener a raya el ímpetu de los brasileños y, amparado en su fortaleza defensiva, se mantuvo en juego hasta enviar la final al alargue.

Fue allí donde, en intentos de contragolpe, los argentinos quedaron algo expuestos en la zaga, pero Nahuel Losada salvó de manera impecable un mano a mano en que Biel tuvo el gol del triunfo al minuto 114.

¡¡ENORME NAHUEL!! ¡¡LOSADA Y UNA TAPADA FENOMENAL PARA SALVAR A LANÚS VS. ATLÉTICO MINEIRO EN EL TIEMPO EXTRA!!



📺 Mirá la FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana en #DisneyPlus Plan pic.twitter.com/I1qJkWfTBb — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2025

Con todo, la final se fue hasta el desempate por lanzamientos penales, donde Walter Bou y Hulk desperdiciaron los primeros disparos de cada encuentro.

Hernán Losada fue el héroe de los granates, considerando que atajó otros dos remates, de Biel y Vitor Hugo, haciendo olvidar el fallo de Lautaro Acosta para la victoria 4-3 en la definición desde los 12 pasos.

Con esto, Lanús logró por segunda vez en su historia la Copa Sudamericana y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026.