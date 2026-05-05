Solo pasa en la Libertadores: la increíble patada de un jugador de Boca Juniors en la cabeza de un rival

La fecha 4 del grupo de Universidad Católica en Copa Libertadores comenzó con Boca Juniors visitando a Barcelona en Guayaquil bajo una intensa lluvia. Sin embargo, en solo 45 minutos se le complicó todo al “Xeneixe”.

En los 24´ de la primera mitad sufrió la lesión de su arquero Leandro Brey, quien se suma al otro guardameta Agustín Marchesin en las bajas que golpean el arco del elenco argentino.

Pocos minutos después el equipo que dirige Claudio Ubeda volvió a sufrir, esta vez por una increíble acción entre Milton Celiz y Santiago Ascacibar.

El volante “Xeneixe” le propinó una patada a la cabeza al jugador rival, que le costó una torpe tarjeta roja en los 33´. La jugada fue revisada por el VAR que terminó la expulsión del “Ruso”.

Boca Juniors sumó su segunda expulsión consecutiva, ya que en la fecha anterior sufrió la roja de Adam Bareiro en la derrota por la cuenta mínima ante Cruzeiro en Belo Horizonte.