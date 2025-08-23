;

VIDEO. Otro paso al título: Coquimbo Unido sale airoso de La Florida y estira su ventaja en la cima del Campeonato Nacional 2025

Los “piratas” sumaron su noveno triunfo en línea tras imponerse al Audax Italiano.

Carlos Madariaga

Otro paso al título: Coquimbo Unido sale airoso de La Florida y estira su ventaja en la cima del Campeonato Nacional 2025

Otro paso al título: Coquimbo Unido sale airoso de La Florida y estira su ventaja en la cima del Campeonato Nacional 2025 / LUKAS SOLIS SAEZ

En un partido lleno de tensión, ante 4.625 espectadores en el Bicentenario de La Florida, Coquimbo Unido volvió a demostrar por qué es el líder del fútbol chileno y, por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, se impuso al tercero de la tabla, Audax Italiano.

En los primeros cinco minutos, ambos elencos amenazaron con un encuentro pleno de intensidad y llegadas al propiciarse sendas ocasiones.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, a medida que avanzó el compromiso fueron neutralizándose tácticamente durante el primer lapso.

Ya en el complemento, la gran figura “pirata”, Matías Palavecino, comenzó a encontrar espacios, teniendo chances peligrosas desde un casi gol olímpico y un ajustado remate desde el borde del área entre el minuto 50 y 60 del juego.

Con el entusiasmo de querer derrotar al líder, Audax Italiano intentó con chances del Leo Valencia y Michael Fuentes, pero al minuto 79, un nuevo desborde de Cristian Zavala encontró a Sebastián Cabrera, que había entrado apenas 15 minutos antes, para el 1-0 de los aurinegros.

Pese a algunos intentos del Audax Italiano por igualar, finalmente Coquimbo Unido se cerró de manera eficiente para abrochar el 1-0.

Con este resultado, los “piratas” sumaron su noveno triunfo seguido y le sacó 12 puntos de diferencia a su escolta más cercano, la U de Chile (que tiene un partido menos) y 13 al Audax Italiano, que sigue tercero. La racha le permite a los de Esteban González seguir soñando con un inédito título en Primera División.

