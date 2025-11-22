;

Con Pavez fuera de la citación y un sub 21 de titular: la probable formación de Colo Colo para enfrentar a Unión La Calera

Según información de ADN Deportes, Arturo Vidal no será titular este domingo.

Carlos Madariaga

Cristian Alvarado

Con Pavez fuera de la citación y un sub 21 de titular: la probable formación de Colo Colo para enfrentar a Unión La Calera

Colo Colo desarrolló este sábado su última práctica con miras al encuentro del domingo ante Unión La Calera.

Al respecto, Fernando Ortiz tomó importantes decisiones, considerando que, según información de ADN Deportes, Esteban Pavez quedó fuera de la citación, en una nueva evidencia respecto de la falta de consideración del DT argentino respecto con el capitán.

Revisa también:

ADN

También el trasandino resolvió, ante la necesidad de cumplir con los minutos sub 21, disponer en el equipo titular a Leandro Hernández.

Otra de las novedades albas es que, pese a su recuperación física, Arturo Vidal sería suplente. Esto a diferencia de sus dos seleccionados, Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, que llegaron desde Rusia y estarán en la oncena estelar.

Así las cosas, la más probable formación de Colo Colo para medirse con Unión La Calera será con Fernando de Paul en portería; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Felipe Méndez en mediocampo; dejando en ataque a Lucas Cepeda, Javier Correa y Leandro Hernández.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad