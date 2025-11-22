Con Pavez fuera de la citación y un sub 21 de titular: la probable formación de Colo Colo para enfrentar a Unión La Calera

Colo Colo desarrolló este sábado su última práctica con miras al encuentro del domingo ante Unión La Calera.

Al respecto, Fernando Ortiz tomó importantes decisiones, considerando que, según información de ADN Deportes, Esteban Pavez quedó fuera de la citación, en una nueva evidencia respecto de la falta de consideración del DT argentino respecto con el capitán.

También el trasandino resolvió, ante la necesidad de cumplir con los minutos sub 21, disponer en el equipo titular a Leandro Hernández.

Otra de las novedades albas es que, pese a su recuperación física, Arturo Vidal sería suplente. Esto a diferencia de sus dos seleccionados, Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, que llegaron desde Rusia y estarán en la oncena estelar.

Así las cosas, la más probable formación de Colo Colo para medirse con Unión La Calera será con Fernando de Paul en portería; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Felipe Méndez en mediocampo; dejando en ataque a Lucas Cepeda, Javier Correa y Leandro Hernández.