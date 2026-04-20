PROGRAMACIÓN. Con el Clásico Universitario como gran atractivo: así se jugará la fecha 11 de la Liga de Primera
La undécima jornada del Campeonato Nacional 2026 se desarrollará entre el jueves 23 y el domingo 27.
Este lunes terminó la disputa de la décima fecha de la Liga de Primera y los focos ya se ponen en la próxima jornada.
Al respecto, la acción se reanudará el jueves 23, cuando Palestino y Deportes Concepción den inicio a la undécima fecha en La Cisterna.
El viernes 24 están agendados dos duelos, destacando la visita del líder, Deportes Limache, al Audax Italiano.
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En tanto, el sábado 25, de los dos juegos programados, generará revuelo una nueva versión del Clásico Universitario en el Estadio Nacional.
La fecha 11 finalizará el domingo 26 con tres compromisos, donde resalta la visita de Colo Colo a la Universidad de Concepción.
La programación de la fecha 11 de la Liga de Primera
Jueves 23 de abril
20:00 hrs | Palestino vs. Deportes Concepción | Municipal de La Cisterna
Viernes 24 de abril
18:00 hrs | Unión La Calera vs. Coquimbo Unido | Nicolás Chahuán
20:30 hrs | Audax Italiano vs. Deportes Limache | Bicentenario de La Florida
Sábado 25 de abril
15:00 hrs | Ñublense vs. O’Higgins | Nelson Oyarzún
18:00 hrs | Universidad de Chile vs. Universidad Católica | Nacional
Domingo 26 de abril
12:30 hrs | Deportes La Serena vs. Huachipato | La Portada
15:00 hrs | Universidad de Concepción vs. Colo Colo | Ester Roa Rebolledo
17:30 hrs | Everton vs. Cobresal | Sausalito
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