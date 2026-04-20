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PROGRAMACIÓN. Con el Clásico Universitario como gran atractivo: así se jugará la fecha 11 de la Liga de Primera

La undécima jornada del Campeonato Nacional 2026 se desarrollará entre el jueves 23 y el domingo 27.

Carlos Madariaga

Con el Clásico Universitario como gran atractivo: así se jugará la fecha 11 de la Liga de Primera

Con el Clásico Universitario como gran atractivo: así se jugará la fecha 11 de la Liga de Primera / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este lunes terminó la disputa de la décima fecha de la Liga de Primera y los focos ya se ponen en la próxima jornada.

Al respecto, la acción se reanudará el jueves 23, cuando Palestino y Deportes Concepción den inicio a la undécima fecha en La Cisterna.

El viernes 24 están agendados dos duelos, destacando la visita del líder, Deportes Limache, al Audax Italiano.

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En tanto, el sábado 25, de los dos juegos programados, generará revuelo una nueva versión del Clásico Universitario en el Estadio Nacional.

La fecha 11 finalizará el domingo 26 con tres compromisos, donde resalta la visita de Colo Colo a la Universidad de Concepción.

La programación de la fecha 11 de la Liga de Primera

Jueves 23 de abril

20:00 hrs | Palestino vs. Deportes Concepción | Municipal de La Cisterna

Viernes 24 de abril

18:00 hrs | Unión La Calera vs. Coquimbo Unido | Nicolás Chahuán

20:30 hrs | Audax Italiano vs. Deportes Limache | Bicentenario de La Florida

Sábado 25 de abril

15:00 hrs | Ñublense vs. O’Higgins | Nelson Oyarzún

18:00 hrs | Universidad de Chile vs. Universidad Católica | Nacional

Domingo 26 de abril

12:30 hrs | Deportes La Serena vs. Huachipato | La Portada

15:00 hrs | Universidad de Concepción vs. Colo Colo | Ester Roa Rebolledo

17:30 hrs | Everton vs. Cobresal | Sausalito

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