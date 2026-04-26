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VIDEOS. Correa se reivindica y le da el triunfo a Colo Colo sobre la UdeC para volver a la cima del torneo

Los albos sufrieron hasta el último minuto para llevarse los tres puntos de Collao.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/ AGENCIA UNO

FOTO: DANIEL PINO/ AGENCIA UNO / DANIEL PINO/ AGENCIA UNO

Este domingo, Colo Colo volvió a subirse a la cima de la Liga de Primera luego de vencer 2-1 a la Universidad de Concepción en Collao sobre la hora, donde realmente fueron locales en el Ester Roa Rebolledo.

En un partido marcado por el debut de Gabriel Maureira en el arco albo, el joven fue clave para sostener a su equipo en los primeros minutos, con un achique perfecto a Cecilio Waterman en las primeras jugadas del encuentro.

La apertura de la cuenta para el “Cacique” llegó en pies de Maximiliano Romero (29′) que convirtió el penal luego de a él mismo le cometieran falta dentro del área.

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EL “Campanil” consiguió igualar el marcador luego de una serie de rebotes tras un tiro de esquina, donde Osvaldo González (75′) sacó una volea inatajable para Maureira.

Cuando no quedaba nada para que terminase el encuentro, tras un córner de Claudio Aquino, Javier Correa (90+1′) cabeceó solo en el área chica para desatar la locura de los 16.000 hinchas albos.

Con esta victoria, Colo Colo iguala a Deportes Limache en la cima de la Liga de Primera con 21 puntos, aunque los albos cuenta con un partido menos que los “tomateros”. Por su parte, la Universidad de Concepción se queda en el undécimo puesto con 14 unidades

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