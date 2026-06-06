Tras el cierre definitivo de gimnasios Energy Club en Chile: la delicada queja que se repite entre los clientes / Energy Club

La cadena de gimnasios Energy Club confirmó el cierre definitivo de todas sus sedes en Chile, poniendo fin a sus operaciones tras enfrentar una compleja crisis financiera que se extendió durante varios años.

Tal como ha ocurrido con otros establecimientos, la empresa atribuyó su situación a una combinación de factores como el estallido social de 2019, la pandemia, los cierres prolongados que esta implicó, una recuperación lenta y un aumento en los costos operacionales.

En este contexto, se ha hecho recurrente una situación evidenciada en redes sociales: clientes a nivel nacional han acusado a la compañía de estafa.

El problema que se repite tiene directa relación con las membresías ya pagadas, asunto que la cadena pasó por alto al emitir una declaración pública con los detalles de la decisión. Algunas voces postularon que se ofrecieron renovaciones y ventas de planes hasta el último día de operación.

“Comprendemos la preocupación, incertidumbre y también la molestia que genera (el fin), especialmente en quienes mantenían una relación activa con la compañía y confiaron en Energy durante todos estos años”, dice el texto.

Las quejas de los socios de Energy Club en Chile

“Supe del quiebre del Energy Club y partí a dar de baja la suscripción y ya habían cerrado. Voy a tener que bloquear la tarjeta y cambiarla para que no me sigan cobrando automático porque lo hacen con una app interna y no pago automático normal. Y ya cobraron el mes de junio”, escribió una mujer en las redes.

“Se comunicaron conmigo para renovar la membresía hace un par de semanas (...) Hoy, el gimnasio se declara en quiebra y cierra todas las sucursales“, sumó otra voz en X.

Gimnasios Energy me ha estafado. Se comunicaron conmigo para renovar la membresía hace un par de semanas ya que esta me vencía ayer ofreciendo un plan anual a buen precio y diciendo que quedaban pocos cupos. Hoy, el gimnasio se declara en quiebra y cierra todas las sucursales. — Miny (@Minyreyna) June 5, 2026

#EstafadosxEnergyClub 🥲



Cerraron hoy todas sus sucursales por quiebra y los socios con la anualidad ya pagada.. patá en la raja. pic.twitter.com/sJlV0Dvhwo — María José Peña (@mjpenamartinez) June 5, 2026

Hasta ahora, Energy Club no se ha referido públicamente a qué ocurrirá con las membresías pagadas ni a posibles mecanismos de reembolso, y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) tampoco ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

Si nos remitimos a casos similares, el más reciente ocurrió en mayo de 2026, cuando el Sernac citó a declarar a la representante legal de Cardiopilates tras recibir 239 reclamos de consumidores: la empresa había cerrado de forma repentina sus sucursales en Las Condes bajo el argumento de la quiebra, aunque habría continuado vendiendo planes anuales hasta el día anterior al cierre, con pagos que oscilaban entre $359.000 y $429.000 por membresía.