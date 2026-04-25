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VIDEOS. Se aprieta la cima del torneo: O’Higgins vence a Ñublense y se mete en la pelea por el liderato

El “Capo de Provincia” aprovechó el tropiezo de Limache y quedó a dos puntos de la cima. Ñublense desperdició su oportunidad de ser escolta.

Javier Catalán

FOTO: CRISTIAN CÁCERES/ AGENCIA UNO

FOTO: CRISTIAN CÁCERES/ AGENCIA UNO / MARCELO CÁCERES/ AGENCIA UNO

La Liga de Primera sigue con la acción de la fecha 11 y, durante la tarde de este sábado, O’Higgins logró un importante resultado antes de continuar su participación en la Copa Sudamericana.

Los rancagüinos viajaron hasta Chillán para vencer por 2-0 a Ñublense e instalarse como escoltas de Deportes Limache, actual puntero del torneo. El cuadro local desperdició la oportunidad de quedar a un punto de la cima.

El “Capo de Provincia” abrió el marcador tempranamente, cuando tras un centro de Felipe Faúndez, Thiago Vecino (13′) se elevó más que todos en el área para poner el 1-0.

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El elenco celeste aprovechó el impulso del primer tiempo para sentenciar el resultado y, con un zurdazo desde fuera del área, Francisco González (34′) marcó el 2-0 definitivo.

Con este triunfo, O’Higgins alcanza el segundo lugar de la Liga de Primera con 19 puntos, aunque con un partido más que Colo Colo, Universidad Católica y Huachipato. Por su parte, Ñublense se mantiene en la sexta posición con 17 unidades.

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