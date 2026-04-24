;

VIDEOS. Impactante lesión empaña el partidazo entre Audax Italiano y Limache: debió ingresar la ambulancia

Los “tomateros” estiraron su ventaja en la cima de la Liga de Primera, pero toda la preocupación fue por la situación vivida por Nicolás Aedo.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Cerrando la jornada de viernes de la undécima fecha de la Liga de Primera, Audax Italiano y Deportes Limache igualaron 2-2 en un partidazo en La Florida.

Lamentablemente, el encuentro terminó marcado por las lesiones en los “itálicos”, con Raimundo Rebolledo, Franco Troyansky, Oliver Rojas y Nicolás Aedo afectados. Este último incluso fue retirado en ambulancia tras una fuerte torsión en su rodilla.

Los locales abrieron la cuenta con un gol de Vicente Zenteno (36′), quien sacó un remate desde fuera del área que Claudio González no pudo contener pese a su estirada.

Revisa también:

ADN

Los “tomateros” reaccionaron antes del final del primer tiempo y, tras un penal por mano de Daniel Piña, fue Daniel Castro (45′) el encargado de igualar las acciones.

Los dirigidos por Gustavo Lema regresaron del descanso con intensidad y rápidamente volvieron a ponerse en ventaja gracias a un tanto de Giovani Chiaverano (54′).

Tras esto, el líder reaccionó y se volcó en ataque, consiguiendo el empate en el minuto 64 con un cabezazo de Ramón Martínez, que anticipó a todos en el área tras un centro de Jean Meneses.

Con este resultado, Deportes Limache se mantiene en la cima de la Liga de Primera con 21 puntos, mientras que Audax Italiano sigue complicado en la zona baja con solo 11 unidades, a una de los puestos de descenso.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad