Cerrando la jornada de viernes de la undécima fecha de la Liga de Primera, Audax Italiano y Deportes Limache igualaron 2-2 en un partidazo en La Florida.

Lamentablemente, el encuentro terminó marcado por las lesiones en los “itálicos”, con Raimundo Rebolledo, Franco Troyansky, Oliver Rojas y Nicolás Aedo afectados. Este último incluso fue retirado en ambulancia tras una fuerte torsión en su rodilla.

Los locales abrieron la cuenta con un gol de Vicente Zenteno (36′), quien sacó un remate desde fuera del área que Claudio González no pudo contener pese a su estirada.

Los “tomateros” reaccionaron antes del final del primer tiempo y, tras un penal por mano de Daniel Piña, fue Daniel Castro (45′) el encargado de igualar las acciones.

Los dirigidos por Gustavo Lema regresaron del descanso con intensidad y rápidamente volvieron a ponerse en ventaja gracias a un tanto de Giovani Chiaverano (54′).

Tras esto, el líder reaccionó y se volcó en ataque, consiguiendo el empate en el minuto 64 con un cabezazo de Ramón Martínez, que anticipó a todos en el área tras un centro de Jean Meneses.

Con este resultado, Deportes Limache se mantiene en la cima de la Liga de Primera con 21 puntos, mientras que Audax Italiano sigue complicado en la zona baja con solo 11 unidades, a una de los puestos de descenso.