Conductor provoca choque múltiple en San Joaquín y escapa del lugar

Santiago

Un choque múltiple se registró durante la mañana de este sábado en la comuna de San Joaquín, luego que un automóvil impactara por la parte trasera a tres vehículos que permanecían detenidos ante una luz roja.

El hecho ocurrió en la intersección de Vicuña Mackenna con Capitán Prat, donde los conductores afectados esperaban el cambio de semáforo cuando fueron alcanzados por un cuarto vehículo que circulaba en la misma dirección.

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Tras la colisión, el conductor presuntamente responsable abandonó el lugar sin prestar ayuda ni entregar antecedentes, iniciándose una búsqueda para establecer su identidad y paradero.

Producto del accidente, una mujer fue trasladada a un centro asistencial para constatar lesiones. En tanto, personal de la 50ª Comisaría de Carabineros de San Joaquín trabaja en el levantamiento de cámaras de seguridad y otras diligencias investigativas para esclarecer la dinámica de los hechos.