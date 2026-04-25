El Gato Lucero rompe el maleficio y le da el triunfo a la U en el clásico universitario / Hans Scott

El clásico universitario 202 fue para Universidad de Chile. En un partido, donde la U impuso sus condiciones ante Universidad Católica en el primer tiempo, un solitario gol de Juan Martín Lucero en un tiro de esquina le dio el triunfo a los dirigidos por Fernando Gago.

La apuesta del DT argentino por Ignacio Vásquez y Agustín Arce pagó bien, ya que ambos jóvenes fueron claves para sorprender y someter a los cruzados. “Se están jugando la final del mundo”, dijo en la primera mitad Danilo Díaz, el Tenor del Pueblo.

“Lo dimos todo y se noto el compromiso del grupo. Soy fuerte mentalmente y sé que me voy a poner de la mejor manera”, dijo Lucero, tras el partido.

En el segundo tiempo, la UC salió con más ímpetu y se acercó al arco de Castellón, pero no logró empatar un partido donde Gago le ganó la partida a Daniel Garnero, en un duelo intenso y bien jugado.

Dos cabezazos de Giani y un remate de Zampedri fueron las llegadas más claras de los cruzados, que perdieron su segundo partido seguido por el Campeonato Nacional.

Con este resultado, los azules se impusieron a sus dos rivales directos en el primera rueda de la Liga de Primera 2026 por idéntico resultado (1 a 0) e igualan los 17 puntos de los cruzados en la quinta posición.

El único gol del partido: