El Gato Lucero rompe el maleficio y le da el triunfo a la U en el clásico universitario
En un intenso partido, los azules se impusieron con el solitario gol del argentino, que anotó su primer gol como azul.
El clásico universitario 202 fue para Universidad de Chile. En un partido, donde la U impuso sus condiciones ante Universidad Católica en el primer tiempo, un solitario gol de Juan Martín Lucero en un tiro de esquina le dio el triunfo a los dirigidos por Fernando Gago.
La apuesta del DT argentino por Ignacio Vásquez y Agustín Arce pagó bien, ya que ambos jóvenes fueron claves para sorprender y someter a los cruzados. “Se están jugando la final del mundo”, dijo en la primera mitad Danilo Díaz, el Tenor del Pueblo.
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“Lo dimos todo y se noto el compromiso del grupo. Soy fuerte mentalmente y sé que me voy a poner de la mejor manera”, dijo Lucero, tras el partido.
En el segundo tiempo, la UC salió con más ímpetu y se acercó al arco de Castellón, pero no logró empatar un partido donde Gago le ganó la partida a Daniel Garnero, en un duelo intenso y bien jugado.
Dos cabezazos de Giani y un remate de Zampedri fueron las llegadas más claras de los cruzados, que perdieron su segundo partido seguido por el Campeonato Nacional.
Con este resultado, los azules se impusieron a sus dos rivales directos en el primera rueda de la Liga de Primera 2026 por idéntico resultado (1 a 0) e igualan los 17 puntos de los cruzados en la quinta posición.
El único gol del partido:
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