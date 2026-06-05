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PREVIA. Portugal vs Chile: fecha, hora y dónde ver en vivo el amistoso internacional previo al Mundial 2026

La Roja jugará de visita ante la selección de Cristiano Ronaldo, que se está preparando para disputar la Copa del Mundo. Transmite ADN Deportes.

Daniel Ramírez

Getty Images

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Las selecciones de Portugal y Chile se enfrentarán este fin de semana en un duelo amistoso que se llevará a cabo en el Estadio Nacional do Jamor, ubicado en la ciudad de Oeiras.

Ambos equipos llegan con realidades muy distintas: mientras el combinado luso se prepara para jugar el Mundial 2026, donde asoma entre los candidatos al título planetario, La Roja atraviesa un proceso de reconstrucción tras no clasificar a la Copa del Mundo, siendo colista en las últimas Eliminatorias.

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¿Cuándo y a qué hora juega Portugal vs. Chile?

La escuadra chilena se medirá contra la selección de Cristiano Ronaldo este sábado 6 de junio en la ciudad de Oeiras, Portugal, a partir de las 13:45 horas de nuestro país.

¿Dónde ver en vivo el amistoso entre Portugal y Chile?

Este amistoso de La Roja lo podrás escuchar en vivo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes.

En TV, el partido será transmitido por la señal abierta de Chilevisión y también por el canal ESPN. Además, se podrá ver de manera online a través de la plataforma Disney+ con el plan Premium.

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