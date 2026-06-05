Las selecciones de Portugal y Chile se enfrentarán este fin de semana en un duelo amistoso que se llevará a cabo en el Estadio Nacional do Jamor, ubicado en la ciudad de Oeiras.

Ambos equipos llegan con realidades muy distintas: mientras el combinado luso se prepara para jugar el Mundial 2026, donde asoma entre los candidatos al título planetario, La Roja atraviesa un proceso de reconstrucción tras no clasificar a la Copa del Mundo, siendo colista en las últimas Eliminatorias.

¿Cuándo y a qué hora juega Portugal vs. Chile?

La escuadra chilena se medirá contra la selección de Cristiano Ronaldo este sábado 6 de junio en la ciudad de Oeiras, Portugal, a partir de las 13:45 horas de nuestro país.

¿Dónde ver en vivo el amistoso entre Portugal y Chile?

Este amistoso de La Roja lo podrás escuchar en vivo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes.

En TV, el partido será transmitido por la señal abierta de Chilevisión y también por el canal ESPN. Además, se podrá ver de manera online a través de la plataforma Disney+ con el plan Premium.