La Serena vivió de todo en sufrido empate ante Huachipato: una expulsión, lesiones y un penal

Las quejas en Deportes La Serena por el arbitraje ante Huachipato: "Nos robaron dos puntos como si nada pasara"

Deportes La Serena y Huachipato igualaron sin goles en La Portada en un partido que tuvo de todo. Kevin Altez había marcado en el último minuto, pero el VAR fue protagonista y anuló la conquista.

El elenco local fue superior a los “Acereros” durante los primeros 45 minutos, generando ocasiones de gol con buen juego. La primera llego a los cinco minutos con un disparo de Felipe Chamorro donde Nicolás Vargas estuvo preciso con una barrida para interceptar el remate.

A los pocos minutos, un potente cabezazo tras un córner dio en el palo derecho de Christian Bravo, quien en doble instancia desvió el balón para que Claudio Sepúlveda despejara.

El meta de Huachipato se volvió a lucir con una volada espectacular ante una volea de Chamorro. Rafael Caroca salvó una llegada más de los “Granates” luego de una gran jugada asociada que terminó con un tiro del ex Palestino.

El segundo tiempo comenzó de la peor forma para La Serena, ya que Francis Mac Allister recibió su segunda tarjeta amarilla por una mano y se fue expulsado.

Esto benefició enormemente al juego de Huachipato, ya que Jaime García realizó dos cambios ofensivos con Briceño y Antiñirre para encerrar en su área al conjunto local.

Sin embargo, los “Acereros” no lograron inquietar con claridad al guardameta Eryin Sanhueza, quien ingresó por el lesionado Federico Lanzillota. Un apresurado remate de Briceño y una media vuelta de Lionel Altamirano fueron las chances más directas, pero quedó solo en eso.

Las cosas dieron un giro inesperado en los descuentos, un centro al área desde un saque de banda terminó en una mano de Maicol León. El juez del compromiso marcó penal en un inicio, pero tras revisión en el VAR anuló la decisión.

La participación del VAR no terminó aquí, ya que Kevin Altez había marcado en el minuto 90+9´ para desatar la locura en Huachipato, pero fue anulado por un fuera de juego previo.