La Liga de Primera continúa con su acción con la jornada 10, que promete estar llena de emociones y duelos vitales pensando en el desarrollo de la competencia.

La acción arrancará este viernes 17 de abril con el duelo entre Deportes Limache y Universidad de Concepción en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

El sábado 18 saltarán a la cancha Everton y Universidad de Chile en Viña del Mar y, más tarde, Deportes Concepción recibirá a Deportes La Serena en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

El domingo estará cargado de fútbol con cuatro partidos. El primero se jugará en Coquimbo, donde los “Piratas” deberán verse las caras ante Ñublense. Luego, Cobresal será local ante O’Higgins; Colo Colo volverá al Monumental para enfrentar a Palestino; y cerrarán la jornada Huachipato y Audax Italiano en Talcahuano.

La fecha culminará el lunes 19 de abril en el Claro Arena, donde Universidad Católica se medirá ante Unión La Calera.

Fecha 10 de la Liga de Primera 2026

Los partidos de la décima jornada los podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También vía online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 17 de abril

20:00 horas | Deportes Limache vs Universidad de Concepción | Lucio Fariña

Sábado 18 de abril

17:30 horas | Everton vs Universidad de Chile | Sausalito

20:00 horas | Deportes Concepción vs Deportes La Serena | Ester Roa Rebolledo

Domingo 19 de abril

12:30 horas | Coquimbo Unido vs Ñublense | Francisco Sánchez Rumoroso

15:30 horas | Cobresal vs O’Higgins | El Cobre

18:30 horas | Colo Colo vs Palestino | Monumental David Arellano

20:45 horas | Huachipato vs Audax Italiano | Huachipato Cap Acero

Lunes 20 de abril