Registro Civil aclara que error detectado afectó registros informáticos y no implicó entrega masiva de cédulas válidas

Santiago

El Servicio de Registro Civil e Identificación salió al paso de las informaciones que apuntaban a la entrega errónea de cédulas con residencia definitiva a miles de extranjeros, precisando que la situación correspondió a inconsistencias detectadas en cerca de 14 mil registros informáticos durante la implementación de su nuevo sistema de identificación.

Según explicó la institución, el problema surgió durante el proceso de homologación de bases de datos con el Servicio Nacional de Migraciones, luego de la modernización tecnológica iniciada en diciembre de 2024. En ese contexto, se detectaron errores asociados a la interoperabilidad de información vinculada a números CODEX de extranjeros, antecedentes que fueron informados oportunamente para su corrección.

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El organismo enfatizó que la cifra de 14 mil casos corresponde a registros con alertas en el flujo de datos y no a 14 mil cédulas físicas emitidas de manera errónea o con residencia definitiva validada. Asimismo, indicó que todas las cédulas asociadas a estas incidencias fueron bloqueadas de forma definitiva, quedando inhabilitadas para cualquier trámite público o privado.

Junto con ello, el Registro Civil informó que notificó individualmente a los ciudadanos involucrados mediante cartas certificadas y dispuso la realización de nuevos trámites para regularizar su situación. Además, aseguró que se implementaron modificaciones tecnológicas y de procedimiento para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Según la entidad, el sistema opera actualmente con normalidad.