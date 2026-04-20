Este lunes se cerró la décima jornada de la Liga de Primera con la victoria de Unión La Calera sobre Universidad Católica en el Claro Arena, y la tabla, tanto en la parte alta como en la baja, comienza a apretarse cada vez más.

Con el primer tercio del torneo disputado, el líder en solitario es Deportes Limache (20 pts), seguido de Huachipato (18 pts) y Colo Colo (18 pts), aunque los albos aún tienen un partido pendiente.

En zona de clasificación a la Copa Sudamericana, aparecen Universidad Católica (17 pts) y Ñublense (17 pts), mientras que O’Higgins (16 pts) cierra la zona de torneos internacionales.

En la medianía de la tabla, se ubican igualados Universidad de Chile, Palestino y Universidad de Concepción con 14 unidades, seguidos por Coquimbo Unido y Deportes La Serena con 13 puntos. Más atrás aparece Everton (13 pts).

En la parte baja, ya complicados con el descenso, Audax Italiano, Cobresal y Unión La Calera tienen 10 unidades, mientras que el colista es Deportes Concepción con 5 puntos.