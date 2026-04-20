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CLASIFICACIÓN. Limache se escapa en la cima: así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la fecha 10

Revisa cómo quedaron ubicados los equipos del Campeonato Nacional 2026 tras el cierre de la décima jornada.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Este lunes se cerró la décima jornada de la Liga de Primera con la victoria de Unión La Calera sobre Universidad Católica en el Claro Arena, y la tabla, tanto en la parte alta como en la baja, comienza a apretarse cada vez más.

Con el primer tercio del torneo disputado, el líder en solitario es Deportes Limache (20 pts), seguido de Huachipato (18 pts) y Colo Colo (18 pts), aunque los albos aún tienen un partido pendiente.

En zona de clasificación a la Copa Sudamericana, aparecen Universidad Católica (17 pts) y Ñublense (17 pts), mientras que O’Higgins (16 pts) cierra la zona de torneos internacionales.

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En la medianía de la tabla, se ubican igualados Universidad de Chile, Palestino y Universidad de Concepción con 14 unidades, seguidos por Coquimbo Unido y Deportes La Serena con 13 puntos. Más atrás aparece Everton (13 pts).

En la parte baja, ya complicados con el descenso, Audax Italiano, Cobresal y Unión La Calera tienen 10 unidades, mientras que el colista es Deportes Concepción con 5 puntos.

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