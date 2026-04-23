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VIDEO. Deportes Concepción renace en La Cisterna y enciende la parte baja de la Liga de Primera

El “León de Collao” viajó a Santiago para sumar su segundo triunfo en el torneo a costa de Palestino.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este jueves se dio el vamos a la fecha 11 de la Liga de Primera con un duelo en el que Deportes Concepción visitó La Cisterna para vencer a Palestino por la cuenta mínima.

El “León de Collao” sumó su segundo triunfo en lo que va de torneo y tomó un enorme respiro en la parte baja de la tabla, aunque aún sin salir de la zona de descenso.

El único tanto del encuentro fue obra de Joaquín Larrivey (16′), quien anotó de penal luego de que a él mismo le cometieran la falta dentro del área.

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Los locales no fueron capaces de revertir el marcador y, pese a contar con diversas opciones para empatar, finalmente el triunfo quedó en manos del elenco lila.

Con esta victoria, Deportes Concepción alcanzó los 8 puntos en la Liga de Primera y, si bien sigue como colista, quedó a solo dos unidades de la zona de salvación. Por su parte, Palestino se mantiene en la octava posición con 14 puntos.

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