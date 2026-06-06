Andreeva conquista Roland Garros con 19 años y marca un hito histórico en el tenis femenino

La joven rusa de 19 años, Mirra Andreeva, se convirtió en la nueva campeona de Roland Garros este sábado tras derrotar en la final a la polaca Maja Chwalinska, duelo que se definió en menos de una hora y media de juego.

La número 8 del mundo mostró toda su calidad y jerarquía para arrasar con su rival (114° del ranking), imponiéndose por parciales de 6-3 y 6-2.

De esta manera, Andreeva sumó su primer título de Grand Slam a nivel profesional, un logro que le permitirá escalar al sexto lugar del ranking mundial.

Además, la rusa marcó un hito histórico para el tenis femenino, ya que se convirtió en la jugadora más joven en ganar Roland Garros desde Monica Seles, quien conquistó el torneo parisino en 1990 con apenas 16 años.